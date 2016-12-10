Uzan belgeleri sunacak, soruşturma derinleştriliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkında İtalya’da açılan soruşturmanın delil yetersizliğinden rafa kaldırılmasına dair talebin reddedildiği belirtildi.

İtalyan haber ajansı ANSA, hakimin savcılara müşteki Murat Uzan’ın sorgulanması yönünde emir verdiği kaydedilirken, savcılığın dosyanın delil yetersizliğinden rafa kaldırılması yönündeki talebi ise reddedildi.

Hakan Uzan tarafından yapıldığı belirtilen şikâyet üzerine soruşturma başlatan Bologna Cumhuriyet Savcılığı, şikâyete konu olan suçlamalarla ilgili bulguya rastlanmadığı gerekçesiyle soruşturma dosyasının rafa kaldırılması isteminde bulunmuştu.





‘UZAN, İFADE VERMEYE HAZIR OLDUĞUNU SÖYLEDİ’





Öte yandan BBC Türkçe’nin İtalyan Repubblica gazetesinden aktardığı habere göre, savcılığın ifade taleplerini kabul etmediği belirtilen Uzan’ın takipsizlik talebinden 3 gün sonra avukatı aracılığıyla Bologna Savcılığı'na ulaştığı ve "belgeleri toplamakta olduğunu ve ifade vermeye hazır olduğunu" bildirdiği ifade edildi. Bunun üzerine de hakim, Uzan'ın dinlenmesi ve teslim edeceği belgelerin incelenmesi için savcılığa 3 ay süre verdi.



