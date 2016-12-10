Jandarma karakoluna bombalı araçla saldırı

Olay yerine takviye güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edildi.





Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde Teknebaşı Jandarma Karakolu'na PKK mensuplarınca bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi. Patlamanın şiddeti çevre ilçelerden de hissedilirken, saldırıda can kaybı ve yaralanan olmadığı öğrenildi.





'BÜTÜN KARAKOLLARIN ÇEVRESİNE BETON BARİYER YERLEŞTİRİLDİ'





Saldırıdan sonra güvenlik güçlerince bölgede operasyon başlatıldı. Yetkililer, bombalı araçla yapılan saldırılara karşı bütün karakolların çevresine beton bariyerler yerleştirildiğini ve önlemlerin artırıldığını belirtti.







