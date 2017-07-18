Halkı uyardılar ama kendileri tedbir almadı... İstanbul'da hayat felç oldu...

Uzun yıllardır İstanbul'u yöneten zihniyet halkı uyardı ama kendileri gerekli tedbiri almadı. Eminönü'nünden Üsküdar'a , Bayrampaşa'dan E-5 kara yoluna heryer sular altında kaldı...
İşe gidiş saatine denk gelen yağmurdan ötürü yollar göle dönerken vatandaşlar, kendi başlarının çaresine baktı. Eminönü’nde yolda yürünemeyecek derece birikinti oluşması üzerine, yurttaşlar yola taş dizerek karşıdan karşıya geçti.
İstanbul’un en kritik ulaşım yollarından E-5 karayolunda yoğun su birikintisi oluşurken, trafik durma noktasına geldi.
Özellikle araçlar tünel ve alt geçitlerde mahsur kalırken, bazı tünel ve alt geçitlerin büyük ölçüde sel suyuyla dolduğu ifade edildi.