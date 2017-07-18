Halkı uyardılar ama kendileri tedbir almadı... İstanbul'da hayat felç oldu...

Uzun yıllardır İstanbul'u yöneten zihniyet halkı uyardı ama kendileri gerekli tedbiri almadı. Eminönü'nünden Üsküdar'a , Bayrampaşa'dan E-5 kara yoluna heryer sular altında kaldı...

İstanbul’un en kritik ulaşım yollarından E-5 karayolunda yoğun su birikintisi oluşurken, trafik durma noktasına geldi.









Özellikle araçlar tünel ve alt geçitlerde mahsur kalırken, bazı tünel ve alt geçitlerin büyük ölçüde sel suyuyla dolduğu ifade edildi.









