Almanya Yücel davasına müdahil oluyor

Almanya hükümeti Türkiye'de tutuklu bulunan 'Welt' gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in avukatı tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yapılan başvuruyu destekleyeceğini duyurdu. Açıklama, Başbakanlık Müsteşarlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile istişarelerde bulunan Almanya Adalet Bakanlığı tarafından yapıldı.





Böylece Almanya, Türk ve Alman vatandaşı olan Yücel'in Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı düşen muameleye tabi tutulduğu gerekçesiyle yaptığı şikâyette taraf olacak.





Başbakanlık Müsteşarı Peter Altmaier Die Welt gazetesine verdiği demeçte, yargının hukuk devleti kurallarına uygun bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti ve "Deniz Yücel 155 gün önce tutuklandı, 140 gündür de hücre hapsinde kalıyor. Hakkında halâ iddianame hazırlanmadı. Bu muamele hukuk devleti usullerine aykırı olduğundan Almanya Deniz Yücel'in avukatı tarafından AİHM'e iletilen şikâyeti destekleyecektir. Deniz Yücel'in zanlı olarak haklarından yararlanamadan hücre hapsinde tutulması kabul edilemez", dedi.

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas da Die Welt'e demecinde, Yücel'in hukuk devleti ilkelerine uygun bir şekilde yargılanması için ellerinden gelen herşeyi yapacaklarını söyledi.