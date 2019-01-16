Samanyolu Haber /Gündem / Uyanıklar bakın ne yapıyor: Az önce Ziraat Bankası'nda şahit olduğum olay... /16 Ocak 2019 16:50

Uyanıklar bakın ne yapıyor: Az önce Ziraat Bankası'nda şahit olduğum olay...

Kamu bankalarının seçim öncesi ucuz kredi dağıtarak ve borçları düşük faizle yapılandırarak başta ekonomik denge olmak üzere birçok dengeyle oynadığı belirtilirken ilginç örnekler de yaşanıyor

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Sanayici, çiftçi ya da yatırım piyasasına verilmesi gereken kısıtlı paranın, seçim öncesi popülizm için ucuz yani düşük faizle vatandaşa borç yapılandırması, kredi batağı kurtarımı gibi isimlerle dağıtılması birçok iktisatçı tarafından eleştiriliyor.

İleride daha büyük krizlere yol açacağı öngörülen popülist politikaların, üzerinde fazla düşünülmeden uygulandığının en büyük delili ise mevduat faizlerinin yüksek, kredi faizlerinin düşük olmasından anlaşılıyor.

Uyanık vatandaşların sistemi istismarı ise dikkatlerden kaçmıyor. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, Ziraat Bankası'nda şahit olduğu olayı Twitter hesabından şöyle yazdı:

''Az önce bankada şahit olduğum olay; Vatandaş bugün Ziraat Bankası'ndan aylık %1.54 faizli ve Kredi garanti Fonu garantili 1 milyon TL “Kobi değer kredisi” alıyor. Aynı parayı başka özel bir bankaya mevduata yatırıyor ve bu işten yıllık net kazancı 74.550? oluyor. Şaka gibi!''


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