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HDP'liler için 11 yeni fezleke
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HDP'liler için 11 yeni fezleke
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16 Ocak 2019 16:52
HDP'liler için 11 yeni fezleke
Milletvekilleri dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle 14 Ocak 2019 tarihinde, HDP'nin 4 milletvekili hakkında toplam 11 yeni fezleke Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonuna getirildi.
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HDP Diyarbakır milletvekilleri Dersim Dağ hakkında 4, Musa Farisoğulları hakkında 5, Remziye Tosun hakkında 1 ve HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay hakkında 1 fezleke hazırlandı.
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