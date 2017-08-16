Usain Bolt futbolcu olmaya hazırlanıyor...

Rekortmen atletin futbolcu olmak için hazırlık yaptığı ve Alman Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’un teklifine olumlu yanıt vererek takımın antrenmanlarına çıkacağı açıklandı.





Bolt’un menajerliğini yapan Ricky Simms verdiği son röportajda, ‘‘Usain Bolt futbolcu olmayı düşünüyor. Aklında şu anda sadece futbol var. İsim vermek istemiyorum ama birçok kulüpten onun için teklif aldık” diye konuştuk.





Sıkı bir Manchester United taraftarı olduğu bilinen 30 yaşındaki Bolt’un 2 Eylül’de Barcelona ile Old Trafford’da yapılacak’efsaneler’ maçında oynaması bekleniyor.