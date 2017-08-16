Samanyolu Haber /Spor / Usain Bolt futbolcu olmaya hazırlanıyor... /16 Ağustos 2017 10:14

Usain Bolt futbolcu olmaya hazırlanıyor...

Jamaikalı atlet Usain Bolt’un geçtiğimiz günlerde profesyonel kariyerine nokta koyduğunu açıklamasının ardından uzmanlaştığı spor dalını değiştirmeye hazırlandığı bildirildi.

Usain Bolt futbolcu olmaya hazırlanıyor...

Rekortmen atletin futbolcu olmak için hazırlık yaptığı ve Alman Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’un teklifine olumlu yanıt vererek takımın antrenmanlarına çıkacağı açıklandı.

Bolt’un menajerliğini yapan Ricky Simms verdiği son röportajda, ‘‘Usain Bolt futbolcu olmayı düşünüyor. Aklında şu anda sadece futbol var. İsim vermek istemiyorum ama birçok kulüpten onun için teklif aldık” diye konuştuk.

Sıkı bir Manchester United taraftarı olduğu bilinen 30 yaşındaki Bolt’un 2 Eylül’de Barcelona ile Old Trafford’da yapılacak’efsaneler’ maçında oynaması bekleniyor.
<< Önceki Haber Usain Bolt futbolcu olmaya hazırlanıyor... Sonraki Haber >>

Son şeytani senaryo...

Son şeytani senaryo...

Bu gazetecilerin derdi ne?

Bu gazetecilerin derdi ne?

Türkiye'deki tutuklamaları protesto ettiler

Türkiye'deki tutuklamaları protesto ettiler

Ye’se kapılmamak lazı

Ye’se kapılmamak lazı

ABD’de otomobil göstericilerin arasına daldı

ABD’de otomobil göstericilerin arasına daldı

Akşener'in partisinde kimlerin olacağı açıklandı

Akşener'in partisinde kimlerin olacağı açıklandı

Kaliforniya'da sahilin üzerini kaplayan dev bulut ‘kıyamet başladı’ dedirtti

Kaliforniya'da sahilin üzerini kaplayan dev bulut ‘kıyamet başladı’ dedirtti

Hocaefendi yeni komplo hazırlığına dikkat çekti!

Hocaefendi yeni komplo hazırlığına dikkat çekti!

Numan Kurtulmuş 2023'ü böyle tarif etmişti...

Numan Kurtulmuş 2023'ü böyle tarif etmişti...

Torunlarıma bakamıyorum bu yavruların annesini bırakın

Torunlarıma bakamıyorum bu yavruların annesini bırakın

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:30:30