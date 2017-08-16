Dünya pizza şampiyonu, Diyarbakır'da gözaltına alındı

Amerika’dan, tatil için memleketi Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'ne gelen dünya pizza şampiyonu Hakkı Akdeniz, bugün saat 17.30 sıralarında Gazi Caddesi'nde yürürken, yanındaki eşiyle birlikte polis tarafından gözaltına alındı. Amerikan vatandaşı olan Hakkı Akdeniz ve eşi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltı gerekçesi henüz öğrenilemeyen Akdeniz çiftinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.















3 KEZ DÜNYA PİZZA ŞAMPİYONU OLDU





Diyarbakırlı Hakkı Akdeniz, evsiz, parasız ve aç kalarak büyük çileler çektiği, çöp kamyonuna bile atıldığı New York'ta azmiyle 3 kez dünya pizza şampiyonluğuna ulaştı, 7 pizza ve bir taco dükkanı sahibi oldu. Akdeniz, sipariş veren dünyaca ünlü aktör, siyasetçi ve işadamlarına özel pizzalar yaparak birçok ülkede adından sözettirmeyi başardı.









PİZZACI HAKKI AKDENİZ, EŞİ VE OĞLU SERBEST BIRAKILDI





Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde polisin kimlik kontrolü sırasında gözaltına alınan dünya pizza şampiyonu Hakkı Akdeniz, Amerikalı eşi Maya ve 14 yaşındaki oğlu Serhat, yaklaşık 2 saat sonra serbest bırakıldı.





Eşi ve oğlunun üzerinden kimlik çıkmaması nedeniyle gözaltına alındıklarını belirten Hakkı Akdeniz, yakınlarının pasaportları getirmesi üzerine serbestı bırakıldıklarını söyledi. Hakkı Akdeniz, "Akşam saatlerine doğru ben eşim ve oğlum çarşıda dolaşırken polis bizi durdurdu. Benim üzerimde kimlik vardı ama eşim Maya ve oğlum Serhat'ın kimlikleri üzerlerinde yoktu. Evdeki valizin içinde unutmuşlardı. Kimlik olmadığı için polis bizi karakola götürdü. Tabi kardeşim Remzi'ye ulaşana kadar epey bir zaman geçti. Kardeşim Remzi'ye ulaştıktan sonra eve gitti kimliklerimizi getirmek için. Ama Remzi eve gittiği sırada bu kez de pasaportların içerisinde olduğu valizin anahtarı bizde kalmıştı. Remzi tekrar geri geldi karakola, ona valizin anahtırını verdik. Tekrar eve gitti ve pasaportları getirip polislere ibraz etti. Yapılan incelemeden sonra karakoldan serbest bıraktılar bizi" dedi.