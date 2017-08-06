Samanyolu Haber /Spor / Usain Bolt’a kariyerinin son 100 metresinde büyük şok /06 Ağustos 2017 02:24

Usain Bolt’a kariyerinin son 100 metresinde büyük şok

Kariyerinin son bireysel 100 metresini koşan Usain Bolt, geçildi. Bolt, 9.95 ile üçüncü olurken 9.92 ile Justin Gatlin birinci, 9.94 ile Christian Coleman ise ikinci oldu

Usain Bolt’a kariyerinin son 100 metresinde büyük şok


Londra’da devam eden Dünya Atletizm Şampiyonası’nın ikinci günü tarihi ve unutulmaz bir yarışa sahne oldu. 66 bin kişilik Londra Olimpiyat Stadyumu’nu dolduran sporseverler efsanevi atlet Usain Bolt’un son bireysel 100 metresine tanıklık etti.

Kariyerinde üst üste son 28 finalini kazanan, 11 dünya şampiyonluğu ve 8 olimpiyat altını bulunan 30 yaşındaki efsanevi sprinter, erkekler 100 metrede son bireysel yarışında geçildi. Büyük bir şok etkisi yaratan yarışta ABD’li atlet Justin Gatlin, 9.92’lik derecesiyle dünya şampiyonluğunu elde etti. Usain Bolt istediği çıkışı yapamayınca tüm çabasına rağmen üçüncü olmaktan kurtulamadı. Gatlin ise kariyerinde 100 metrede sadece 1 kez yenebildiği ve 8 kez mağlup olduğu Bolt’u bu kez böylesi önemli bir yarışta devirmeyi başardı.

İkinci sırada yine ABD’li Christian Coleman 9.94 ile yer alırken Usain Bolt ise 9.95’le üçüncü olmaktan kurtulamadı. Jamaikalı atlet, Londra’da süren Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 4×100 metre bayrak yarışında kariyerinin son 100 metresini koşacak.
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