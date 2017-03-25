Urla'da pazara propaganda için giden AKP'liler pişman oldu

AKP İzmir Kadın Kolları, dün Twitter resmi hesabından "Bugün Urla ilçemizdeyiz. İlçe kadın kollmızla birlikte ilçemizin köylerinde sokak taraması ve çat kapı ziyaretler gerçekleştirdik" ifadeleriyle Urla'daki "evet" çalışmasından fotoğraflar paylaşmıştı.





CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı'nın Twitter hesabında paylaştığı görüntüler işin iç yüzünü ortaya çıkardı. Urla pazarına getirilen bir otobüs dolusu AKP'li kadın, pazarda "evet" bildirisi dağıtıp propaganda yapmak isterken, hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı.





CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, pazarda çekilen o anları, "İzmir'den bir otobüs dolusu AKP'li kadının Urla pazarına gelip referandum çalışması yapması ve Urla halk orkestrasının kısa yanıtı... #Hayır" ifadeleriyle paylaştı.