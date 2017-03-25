Samanyolu Haber /Gündem / CIA Eski Direktörü Woolsey: Gülen’i Kaçırma Planı açıkça kanuna aykırı /25 Mart 2017 10:25

CIA Eski Direktörü Woolsey: Gülen’i Kaçırma Planı açıkça kanuna aykırı

Trump’ın kovulan Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Mike Flynn’in New York’daki Essex Otelinde Enerji Bakanı Berat Albayrak ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Fethullah Gülen’i Pennsylvania’daki evinden alarak Türkiye’ye götürme konusunu görüştüğünün açıklanmasından sonra CIA eski Direktörü James Woolsey’in WSJ ile bir video röportajı da yaptığı ortaya çıktı.

CIA Eski Direktörü Woolsey: Gülen’i Kaçırma Planı açıkça kanuna aykırı

CIA Eski Direktörü Woolsey: Gülen’i Kaçırma Planlaması Açık Bir Şekilde Kanunların İhlalidir

CIA Eski direktörü Woolsey, bu videosunda Türk bakanları, Ekim Alptekin ve Flynn’in görüşmesine geç kaldığını, kendisi geldiğinden itibaren ise Gülen’in ne şekilde alınıp, yurtdışına çıkarılacağının bir ‘beyin fırtınası’ (brainstorming) şeklinde tartışıldığını açıkladı.

Woolsey, bu tartışma biçiminin ‘açık bir şekilde kanunların ihlaili’ olarak gördüğünü de söyledi.

Bunu bir CIA eski başkanının kamera önünde açıklaması şüphesiz Flynn ve onunla bu konuyu tartışanlar açısından oldukça endişe verir bir gelişme olarak görülebilir.

Olanlar karşısında Flynn’in başının ciddi bir şekilde yeni sorunlara gömüldüğünü de söylemek abartma olmaz. 

Bu tartışmaya Türk tarafından katılanların ise ne şekilde bir sıkıntıda olacağı henüz bilinmiyor. Türk bakanları ‘dokunulmazlık’ zırhı içinde olsalar da o odada bulunan diğer bazı isimlerin bu olanlardan sonra bu soruşturma ile ilgili olarak Amerikan mahkemelerinden çağrıya ve sorgulanmaya muhatap olup, olmayacağı henüz bilinmiyor.

İlhan Tanır/ washingtonhatti.com
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