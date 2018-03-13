Samanyolu Haber /Ekonomi / Ürdün Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını askıya aldı /13 Mart 2018 10:27

Ürdün Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını askıya aldı

Ürdün, yerli sanayisini korumak iddiasıyla Türkiye ile imzaladığı serbest ticaret anlaşmasını rafa kaldırdı.

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Ürdün hükümeti, kabine kararıyla Türkiye ile 2011 yılında uygulamaya konan serbest ticaret anlaşmasını askıya aldı.

'TÜRK ÜRÜNLERİ DENGESİZLİĞE NEDEN OLUYOR'

Ürdün resmi haber ajansı Petra’nın haberine göre anlaşmanın bazı sanayi sektörleri ile tarım sektörüne olumsuz etkisi nedeniyle yerli sanayiyi korumak amacıyla alındığı kaydedildi. Petra’nın haberinde iç piyasada Türk ürünlerinin daha rekabetçi fiyatları nedeniyle dengesizliğe neden olduğu belirtildi.

'TÜRKİYE'YE FAYDA SAĞLADI, BİZE DEĞİL'

Kabinenin açıklamasına göre 2011 yılında işleme konan anlaşma ağırlıklı olarak Türkiye’ye fayda sağlayarak istenen sonucu vermedi. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin rakamlarına göre, 2017 yılının tamamında Türkiye'nin Ürdün'e ihracatı 672 milyon dolar olarak gerçekleşti. 
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