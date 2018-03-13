Erdoğan'ın Bahçeli'ye hakaretini hatırlatan CHP'liye Meclis'te linç girişimi

Genel olarak sakin geçtiği belirtilen görüşmelerin en sonunda söz alan CHP İzmir Milletvekili Musa Çam'ın bir konuşması üzerine gerginlik yaşandı. Çam, Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık görevini yürüttüğü dönemde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında 'Zürriyetsiz' demesini hatırlatınca AKP'li vekiller Çam'a müdahale etti. NTV'nin aktardığına göre bu müdahale sırasında görüntü almak isteyen basın mensupları da korumalar tarafından engellendi. Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, İçtüzüğe göre kaba ve yaralayıcı sözler iddiasıyla Musa Çam’a 3 birleşim yasaklama cezasını oya sundu.





ÇAM'I SIKIŞTIRMAK İSTEDİLER





Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, Çam’a ceza verilmesi AKP ve MHP’lilerin oylarıyla kabul edildi. Musa Çam salon dışına çıkarılırken yeniden kavga çıktı. Çam’ı kuliste sıkıştırmak isteyen MHP’liler ondan önce salondan ayrıldılar. CHP’liler Musa Çam’ı salondan çıkarmakta oldukça zorlandı. MHP’liler ile CHP’liler arasında kavga kuliste devam etti. Meclis güvenlik görevlileri iki grubu ayırmakta zorlandı. CHP’liler Çam’ı çay ocağının yanındaki kapalı bir bölümde korumaya alarak MHP’lilerin darbelerinden kurtarmaya çalıştılar. CHP’liler, MHP milletvekillerinin kapıda beklemesi nedeniyle uzun süre Çam’ı kulisten çıkarmadılar.





MAAŞINDAN KESİLECEK





Musa Çam, savunmasında, “Ben konuşmamda MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Dahçeli’nin ne kadar saygın itibarlı ve ne kadar iyi bir insan olduğunu söyledim. Böyle bir insana zamanında AKP Genel Başkanı’na söylemiş olduğu sözün ne kadar yakışıksız olduğunu ve bunu hak etmediğini söyledim. Bunun hak edilmediğini söyledim. Buradan kaynaklanarak bir yanlış anlaşılma söz konusu ise üzüntü duyarım. Benim sayın Devlet Bahçeli’ye böyle bir şey söylemem asla söz konusu olamaz” demesi cezayı engellemedi. Genel Kurul’dan yasaklanması nedeniyle Çam’ın maaşından da 12 bin lira para cezası kesilecek.