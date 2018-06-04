Ürdün Başbakanı Mulki protestolar sonrası istifa etti

Ürdün'de hükümetin tartışmalı vergi yasasına karşı ülkenin son yıllarda gördüğü en geniş katılımlı protesto gösterilerinin yaşanmasının ardından Başbakan Hani el-Mulki istifasını Kral Abdullah'a sundu.

Reuters'in resmi bir yetkiliden aktardığına göre Kral Abdullah, Ömer el Rezzaz'dan yeni hükümeti kurmasını istedi.





Eski bir Dünya Bankası ekonomisti olan Rezzaz, Mulki'nin hükümetinde Eğitim Bakanı olarak da görev yapmıştı.





NE OLMUŞTU?





Bakanlar Kurulu'nun 21 Mayıs'ta tartışmalı 'gelir vergisi kanun tasarısının onaylaması' birçok kesim tarafından IMF'nin diktesi olarak görülmüş ve tepkiyle karşılanmıştı.





Kral Abdullah ülkede tepkilere ve gösterilere neden olan vergi yasası konusunda, hükümeti ve meclisi uzlaşmaya çağırmıştı. Söz konusu tasarı çalışanların gelir vergisinde yüzde 5'lik, şirketlerin ise yüzde 20 ila yüzde 40 arasında bir artış planlıyordu.





Tasarının muhalifleri bunun ülkedeki yoksullar ve orta sınıf üzerinde daha fazla yük yaratacağını savunuyordu.





Pazar günü başkent Amman'da ve diğer kentlerde binlerce Ürdünlü sokağa çıkarak kararı protesto etmişti. Emniyet Müdürü Tümgeneral Fadıl el Hamud eylemcilere müdahale eden güvenlik güçlerinin protestolarda 60 kişiyi gözaltına aldığını ve çıkan olaylarda 42 güvenlik mensubunun yaralandığını duyurmuştu.





Hükümetin bu yılın başında IMF direktifleri doğrultusunda genel satış vergisini yükseltmesi ve ekmek sübvansiyonlarını durdurması kamuoyunun tepkisini çeken diğer adımlar olmuştu.





Son adım nedeniyle on binlerce üyesi olan özel ve kamu sektörü sendikaları da çarşamba günü genel grev çağrısında bulunmuştu.