Erdoğan İsrail'e kafa tutar gibi yapıyor ama ... İsrail'in petrolü Erdoğan'ın damadından...









İsrail’e petrol satan firma ise AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2011’de ayrıcalık tanıdığı ve o dönem damadı Berat Albayrak’ın CEO’luğunu yaptığı Powertrans şirketi. Powertrans şirketi, 2011’de beri Kürt bölgesindeki petrolü taşıma işini gerçekleştiriyor.









TankerTrackerb.com’nu yayınladığı tablolara göre bir ay içinde İskenderun Limanı’ndan, İsrail Limanları’na günde 120 bin varil petrol gönderilmiş. Bu da İsrail’in o dönemde itnal ettiği petrolün en az yüzde 41’ine denk geliyor.





Twitter’da konuyu gündeme getiren bir hesap şu ayrıntıları verdi;













İşte o tablo













Erdoğan, Kürt petrolünün taşınması için Çalık Holding’e imtiyaz tanıyan karara imza atmıştı





Hürriyet eski Washington Temsilcisi Tolga Tanış’ın “Potus ve Beyefendi” kitabında yer alan belgelere dayalı iddialara göre Powertrans şirketi, 2011’de Kürt bölgesindeki petrolü taşıma işini üstlendi. Powertrans’ın ve saklanan uluslararası ortaklarının peşine düşen Tanış, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Yönetim Kurulu Başkanlığını Ahmet Çalık’ın yaptığı Çalık Holding’in o dönemki CEO’su Berat Albayrak’ın da dahil olduğu ilişkiler zincirine ışık tuttu. ilk kez ortaya çıkan belgelere göre; o dönem Türkiye’nin Kürt Bölgesel yönetimiyle yakınlaşması siyasetin yanında “seçilmiş şirketler” için ekonomik anlam taşıyor. Erdoğan 3. kez Başbakanlığı kazandığı 2011 seçiminden sonraki ilk kabine toplantısında bölgedeki petrolün taşınması için imtiyazlı bir karar çıkartıyor.





Talimatlar Berat Albayrak’tan gidiyordu





Bu karardan en büyük parayı ortakları gizlenen Powertans şirketi kazanıyor. Kitapta şirketin Çalık Grubu’nun olduğu belgelerle açıklanıyor. Powertrans’ın yurtdışındaki sahipleri Grand Fortune Ventures ve Lucky Ventures’un işlemleriyle ilgili talimatları Erdoğan’ın damadı Albayrak’ın CEO olduğu dönem Sovereign Trust Danışmanlık’a Çalık Holding yetkililerinin ilettiği ortaya konuyor.





Tolga Tanış’ın yazdığı ‘Potus ve Beyefendi’ kitabının en kapsamlı, araştırmaya dayalı kısmını Kürt petrolü bölümü kapsıyor. Tanış, bu bölümde yerinde yaptığı incelemeler ve belgelerle, Çalık Grubu’na ait olduğunu ortaya koyduğu Powertrans şirketinin hükümetten aldığı imtiyazla Kürt bölgesindeki petrolü taşıma işini haberleştiriyor. Powertrans şirketinin kuruluş zamanlaması ve ortaklarının Singapur ile off shore cenneti British Virgin İsland’da kurulan şirketlerde gösterilmesinin ardına düşüyor. Saklanan isimleri araştırıyor. Doğal olarak merkeze dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ı ve damadı Çalık Holding CEO’su Berat Albayrak’ı koyuyor.