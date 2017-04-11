Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü süpermarkette salata şoku... /11 Nisan 2017 12:55

Ünlü süpermarkette salata şoku...

Ünlü süpermarketin ürettiği bir salata çeşidi, Florida'daki müşterilerin pakette çürüyen bir yarasa bulması üzerine geri çağrıldı.

Ünlü süpermarkette salata şoku...

Organic Marketside Spring Mix adlı salatayı yemeye başladıktan sonra yarasayı bulan iki müşteriye kuduz testi yapıldı. Şirket, güney eyaletlerinde satılan paket salatayı daha önce alanların ürünü atması gerektiğini duyurdu.

Walmart ayrıca, salatayı satın alanların ödediği paranın geri verileceğini bildirdi. Salgın Hastalıklarla Mücadele Merkezi (CDC) iki müşterinin salatayı açıp yemeye başladıktan sonra bozulmuş haldeki yarasa cesedini fark ettiklerini duyurdu.

Yetkililer, salatalarında yarasa cesedi bulan iki Floridalı müşterinin ve yarasa cesedinin CDC laboratuvarında kuduz testinden geçirildiğini bildirdi.

CDC'nin açıklamasında "Her iki kişinin de sağlık durumu iyi ve herhangi bir kuduz hastalığı izi bulunmuyor" dedi. CDC ayrıca, yedikleri salatada hayvan kalıntısı bulanların sağlık merkezlerine başvurmaları tavsiyesinde bulundu. Ancak salatalarında hayvan kalıntıları bulunmayanların tıbbi yardım almasına gerek olmadığı da vurgulandı.

Walmart ise, söz konusu salatanın asıl olarak güneydoğu eyaletine dağıtıldığını ve geri toplanması için yetkililerle işbirliği yapıldığı bildirildi.
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