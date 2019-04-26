Ünlü stratejistten korkutan açıklama

Merkez Bankası, Nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 24 seviyesinde sabit tuttu. Açıklamada sıkı para politikasının enflasyonda önemli iyileşme sağlanana kadar süreceği belirtildi ancak 'ihtiyaç duyulması halinde ek sıkılaştırma yapılabilir' ifadesi metinden çıkarıldı.







TD Securites Stratejisti Cristian Maggio tarafından hazırlanan notta "ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilir" ifadesinin TCMB karar metninden çıkarılmasının güvercin bir sinyal olduğu ve piyasalar tarafından negatif karşılandığı belirtildi.





Maggio şu bilgileri paylaştı:





"USD/TL’de son haftalardaki yukarı yönlü baskı göz önüne alındığında metinden çıkarılan ifade TCMB’nin kayıtsızlığını ve naifliğini gösteriyor. Lira konusunda negatif görüşümüzü koruyoruz. USD/TL’nin ikinci çeyrek sonunda 7,90’a, 3. çeyrek sonunda 8,90’a çıkacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki aylarda faiz artış baskısının oluşmasını ve ağırlıklı ortalama fonlama faizinin %30 civarına yükselmesini bekliyoruz"



