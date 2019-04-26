Hizmet Gönüllüsü Dursun Can’a Kraliyet Nişanı

Tilburg Belediye Başkanı (Burgemeester) Theo Weterings, “Dursun Can bu ödülü toplumsal yaşama yaptığı katkı ve entegrasyona yönelik uyumlu çalışmalarından dolayı bu ödülü almaya layık görüldü. Kendisinin evine ben de ziyarette bulundum. Çok mutluyum böyle bir ailenin şehrimizde yaşamasından dolayı. Bu ödül onun için bir motive ve enerji kaynağı olacağından hiç şüphem yok. Kraliyet Nişanı’nı Kral Willem Alexander adına vermekten onur duyduğumu belirtmek isterim.” dedi.







Kraliyet Nişanı, Kral Willem Alexander’in doğum günü dolayısıyla 27 Nisan’da ülke genelinde düzenlenen Kral Günü kutlamaları kapsamında toplum yararına çalışan kişilere veriliyor.





‘ÖDÜL BENİM İÇİN SÜPRİZ OLDU’





Bir Hizmet Gönüllüsü olarak Kraliyet ailesi tarafından bu şekilde ödüllendirilmenin onur verici olduğunu beliten Dursun Can ise törende duygularını şöyle dile getirdi: “Sürpriz oldu. Bu ödülü almak benim için büyük bir onur ve büyük bir şeref. Tilburg halkına yaşlılara, gençlere ve ayırım yapmadan herkese yönelik sosyal kültürel alanlarda gönüllü olarak yapmış olduğumuz faaliyetlerin neticesi olarak Hollanda Kraliyet Ailesi bu ödülü bana layık gördüler. Büyük bir onur. Bu aynı zamanda bizim için, bu toplum için yapılan projelere bir takdir ve teşekkürdür. Son 3 yıldır Hizmet gönüllüleri olarak zor günler geçirdik. Bu ödülü tüm mağdur ve mazlum hizmet gönüllüleri adına alıyorum. Bize de buna layık gördükleri için, hem Hollanda devletine, hem Tilburg belediyesine, hem de Kraliyet Ailesine çok teşekkür ediyorum.”





Kraliyet Nişanlarının verilmesinin ardından Tilburg Belediye Başkanı Tilburg Belediye Başkanı Theo Weterings, katılımcılarla toplu resim çektirdi. Program belediye binasında verilen resepsiyon ile sona erdi.