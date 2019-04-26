Samanyolu Haber /Gündem / Hizmet Gönüllüsü Dursun Can’a Kraliyet Nişanı /26 Nisan 2019 19:39

Hizmet Gönüllüsü Dursun Can’a Kraliyet Nişanı

Hollanda’da geleneksel olarak her yıl 25 kişiye verilen kraliyet nişanına, Tilburg şehrinde ikamet eden ve sosyal kültürel alanlarda gönüllü çalışmalar yapan Hizmet Gönüllüsü Dursun Can layık görüldü.

SHABER3.COM

Tilburg Belediye Başkanı (Burgemeester) Theo Weterings, “Dursun Can bu ödülü toplumsal yaşama yaptığı katkı ve entegrasyona yönelik uyumlu çalışmalarından dolayı bu ödülü almaya layık görüldü. Kendisinin evine ben de ziyarette bulundum. Çok mutluyum böyle bir ailenin şehrimizde yaşamasından dolayı. Bu ödül onun için bir motive ve enerji kaynağı olacağından hiç şüphem yok. Kraliyet Nişanı’nı Kral Willem Alexander adına vermekten onur duyduğumu belirtmek isterim.” dedi.

Kraliyet Nişanı, Kral Willem Alexander’in doğum günü dolayısıyla 27 Nisan’da ülke genelinde düzenlenen Kral Günü kutlamaları kapsamında toplum yararına çalışan kişilere veriliyor.

‘ÖDÜL BENİM İÇİN SÜPRİZ OLDU’

Bir Hizmet Gönüllüsü olarak Kraliyet ailesi tarafından bu şekilde ödüllendirilmenin onur verici olduğunu beliten Dursun Can ise törende duygularını şöyle dile getirdi: “Sürpriz oldu. Bu ödülü almak benim için büyük bir onur ve büyük bir şeref. Tilburg halkına yaşlılara, gençlere ve ayırım yapmadan herkese yönelik sosyal kültürel alanlarda gönüllü olarak yapmış olduğumuz faaliyetlerin neticesi olarak Hollanda Kraliyet Ailesi bu ödülü bana layık gördüler. Büyük bir onur. Bu aynı zamanda bizim için, bu toplum için yapılan projelere bir takdir ve teşekkürdür. Son 3 yıldır Hizmet gönüllüleri olarak zor günler geçirdik. Bu ödülü tüm mağdur ve mazlum hizmet gönüllüleri adına alıyorum. Bize de buna layık gördükleri için, hem Hollanda devletine, hem Tilburg belediyesine, hem de Kraliyet Ailesine çok teşekkür ediyorum.”

Kraliyet Nişanlarının verilmesinin ardından Tilburg Belediye Başkanı Tilburg Belediye Başkanı Theo Weterings,  katılımcılarla toplu resim çektirdi. Program belediye binasında verilen resepsiyon ile sona erdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hizmet Gönüllüsü Dursun Can’a Kraliyet Nişanı Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:13:35