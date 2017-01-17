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Ünlü oyuncu sosyal medya mesajından dolayı gözaltına alındı
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Ünlü oyuncu sosyal medya mesajından dolayı gözaltına alındı
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17 Ocak 2017 12:01
Ünlü oyuncu sosyal medya mesajından dolayı gözaltına alındı
Oyuncu Mehmet Aslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Mehmet Aslan'dan gündemi sarsacak bomba iddia
Attığı tweetler nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenilen Aslan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.
Aslan'ın bugün öğleden sonra ifade vermek üzere savcılığa çıkarılması bekleniyor.
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