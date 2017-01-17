Bunun DEAŞ adına yapıldığı net







İstanbul Valisi Vasip Şahin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi A Blok önünde basın açıklaması yaptı. Vali Şahin teröristle ilgili şu bilgileri verdi:





"1 Ocak 2017 gecesi saat 01.15 sıralarında Ortaköy semtinin bir gece kulübünde menfur bir terör eylemi meydana gelmiş ve 39 insanımızı yitirmiş durumdayız. O günden bu tarafa faille ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz çok ciddi bir çalışma yürüttü. Bu gece Esenyurt’ta düzenlenen bir operasyonla fail yakalanmış durumda.





1983 ÖZBEKİSTAN DOĞUMLU







Fail Abdulkadir Masharipov. Kod adı Ebu Muhammed horasani. 1983 Özbekistan doğumlu. . Ülkemize 2016 yılında ocak ayında geldiği tahmin ediliyor.





AFGANİSTAN'DA EĞİTİM ALMIŞ





Afganistan’da eğitim almış. 4 dil bilen iyi yetiştirilmiş bir kişi. Operasyon yapılırken yaklaşık 7200 saat kamera incelemesi yapıldı. 2 bin polisimiz görev aldı. Konya, Hatay ve İzmir’de ve ilimizde ortaklaşa bir operasyon gerçekleştirildi.





ÖNCE BAŞAKŞEHİR'DE EV KİRALAMIŞ







Terörist İstanbul’a geldiğinde önce Başakşehir’de bir ev kiralıyor. Daha sonra bir iki ev değiştirerek kendini gizliyor ve olay günü de Zeytinburnu’ndan geliyor. Polisimiz gerçekten çok ciddi ve özverili bir operasyon yaptı. 162 adrese operasyon düzenlendi. 50 şahıs gözaltına alındı.





197 BİN DOLAR, HAVALI TABANCA, DRONE ELE GEÇİRİLDİ





Teröriste birlikte 197 bin ABD doları ve iki adet tabanca ve şarjörü, biri havalı tabanca, drone ve sim kartlar ele geçirildi. Terörist suçunu kabul etmiştir. Parmak izi de uyuşmuştur. Tüm birimlerimizi tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir iş başardılar. Temennimiz İstanbul’da böyle bir hadisenin bir daha yaşanmaması. Her türlü tedbiri alıyoruz. Vatandaşımızın duyarlılığı çok önemli.





Operasyonlar boyunca 2200 civarında ihbar yapıldı. Bunlar bizim için çok önemli. Vatandaşlarımızın bu tür hassasiyetinin artarak devamını bekliyoruz.





SUÇUNU KABUL ETTİ, PARMAK İZİ UYUŞTU





Terörist suçunu kabul etti. Parmak izi uyuştu.





TERÖRİSTLE BİRLİKTE IRAKLI ŞAHIS





Terörist ile birlikte bir Iraklı erkek şahıs, 3 bayan değişik ülkelerden, ele geçirilmiş durumda. Daha dün akşam alındıkları için değerlendiriliyor ama örgüt bağlantısı olması ihtimali çok yüksek. Oraya son 3 gün içinde geldiği değerlendiriliyor.





5 ADRESE BASKIN YAPILDI





O civarda arkadaşlarımızın takipleri devam ediyordu şüpheli adreslerle ilgili. Orada 5 adresi takip ettiler ve dün 5 adrese operasyon yapıldı. Bu adreslerden birinde ele geçirildi.





YARDIM EDEN BİRİLERİ VAR





Şu anda tabii çok yeni, sorgulama devam ediyor. Tabii ki ona o gün yardım eden birileri var. Sorgulama aşamasında bunlar ortaya çıkacaktır.





DRONE ARAŞTIRILIYOR?





(Drone) Henüz çok yeni ele geçirildiği için nerede nasıl kullanıldığı araştırılıyor.





İLLEGAL GİRMİŞ





Ocak ayında doğu sınırlarımızdan illegal giriş yaptığı yönünde kuvvetli tahminler var.





DEAŞ NET





Bunun DEAŞ adına yapıldığı net. Bu tür operasyonlarda amacımız suçluyu canlı ele geçirmektir. Yapılan işlem de buna yöneliktir. Güvenlik güçlerimiz mecbur kalmadıkça silah kullanmazlar. Karşı taraf silah kullanmadığı için bu operasyonda silah kullanmaya gerek kalmamıştır.





POLİS İĞNEYLE KUYU KAZDI





O geceden itibaren polisimiz adeta iğneyle kuyu kazdı. O nedenle belki de yurt dışına kaçma fırsatı bulamadı. Eşinden ve eşine yardım eden insanlardan bilgiler bu operasyonların geliştirilmesinde istifade edilen bilgiler olmuştur.





50 GÖZALTI VAR





Şu anda 50 gözaltı var. Bu gözaltılardan 2 kişi de geçtiğimiz günlerde tutuklandı. (Emniyet personeli ödüllendirilecek mi) Bu gayret devletimiz tarafından boş bırakılmayacaktır. Bu geceki operasyonda erkek çocuk yanında değildi. Yanında olduğunu değerlendiriyorduk ama yanında değildi. Çocukların muhafazası uluslararası hukuk çerçevesinde sağlanacaktır. (Yabancı istihbarat servisi bağlantısı) Henüz bu yönde bir bilgi yok."