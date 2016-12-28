Ünlü oyuncu kalp krizi geçirdi





“GÜLDÜR Güldür” adlı komedi programında canlandırdığı Eşofmanlı Şevket Hoca karakteriyle tanınan Çağlar Çorumlu’nun reklam filmi çekimlerinde kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Acilen hastaneye götürülen Çağlar Çorumlu'nun kalp damarlarına üç stent takıldı.



Ünlü oyuncu Çağlar Çorumlu, geçtiğimiz hafta marka yüzü olduğu firmanın yeni reklam filmi için kamera karşısına geçti. Çekimler sırasında sırtında bir ağrı olduğunu ve kendisini kötü hissettiğini söyleyen Çağlar Çorumlu acilen hastaneye götürüldü.





Kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve operasyonla kalp damarlarına üç stent takılan oyuncu, birkaç gün hastanede müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.





"İYİYİM" MESAJI





Çıkan haberlerin ardından Çağlar Çorumlu Twitter sayfasında bir açıklama yaptı. Ünlü oyuncu sayfasına şu notu düştü:





'Gerekli tetkikler ve kontroller yapılıp, önlem alınmıştır. İlginize teşekkürler..."