Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor'da Mehmet Ekici bilmecesi çözülüyor /28 Aralık 2016 17:56

Trabzonspor'da Mehmet Ekici bilmecesi çözülüyor

Trabzonspor'da Mehmet Ekici ile ilgili hergün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Trabzonspor'da Mehmet Ekici bilmecesi çözülüyor

 Bu kez bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu açıklamalarda bulundu. Bülbüloğlu "Mehmet Ekici gidebilir" dedi.

Mehmet Ekici gidebilir

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Mehmet Ekici transferiyle ilgili Radyaspor'a açıklamalar yaptı:

"Mehmet Ekici ile de yolların ayrılma ihtimali var. Kendisine yeni sözleşme önerdik. Ne 'evet' ne de 'hayır' dedi. İstanbul'daki büyük takımlar da kendisiyle ilgileniyor olabilir. Çok başarılı bir oyuncu, ilgi olması normal. Mehmet Ekici gidebilir. Şu anda net bir karar vermedi fakat çok iyi teklif geldi. Mehmet'e 3 yıllık bir teklif sunduk."
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