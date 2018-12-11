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Ünlü İşadamı hayatını kaybetti
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11 Aralık 2018 12:39
Ünlü İşadamı hayatını kaybetti
Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök vefat etti.
SHABER3.COM
Aralarında ünlü alışveriş merkezi Ak Merkez'in de bağlı bulunduğu Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök vefat etti.
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