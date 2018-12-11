Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü İşadamı hayatını kaybetti /11 Aralık 2018 12:39

Ünlü İşadamı hayatını kaybetti

Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök vefat etti.

SHABER3.COM

Aralarında ünlü alışveriş merkezi Ak Merkez'in de bağlı bulunduğu Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök vefat etti.
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