Emrah Serbes'in 13 yıl 4 aylık cezası onandı

Serbes'in 22 Eylül 2017'de kullandığı otomobilin İzmir-Aydın otoyolunda bir otomobile aşırı hızla arkadan çarpması sonucu 59 yaşındaki Ayhan Özçelik, 51 yaşındaki eşi Nilgün Özçelik ve 16 yaşındaki kızları Zeynep Özçelik hayatını kaybetmişti.

Mahkeme heyeti Serbes'e 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 10 yıl hapis cezası vermişti. Heyet daha sonra suçun 'bilinçli taksir' olduğuna hükmederek cezayı 3'te 1 oranında artırmış ve 13 yıl 4 aya çıkarmıştı.





Alkollü olduğu ve yeşil reçeteli bir uyuşturucu ilaç aldığı belirlenen Serbes'in ehliyetine de 2 yıl 6 ay el konulması kararlaştırılmıştı.