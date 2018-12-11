Samanyolu Haber /Gündem / Emrah Serbes'in 13 yıl 4 aylık cezası onandı /11 Aralık 2018 13:23

Emrah Serbes'in 13 yıl 4 aylık cezası onandı

İzmir'de trafik kazası sonucu 3 kişinin ölümüne neden olmak suçundan 13 yıl 4 ay hapisle cezalandırılan yazar Emrah Serbes'in cezası onandı.

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Yazar Emrah Serbes'in alkollü araç kullanırken 3 kişinin ölümüne neden olmak suçundan aldığı 13 yıl 4 ay hapis cezası istinaf mahkemesinde onandı.

Serbes'in 22 Eylül 2017'de kullandığı otomobilin İzmir-Aydın otoyolunda bir otomobile aşırı hızla arkadan çarpması sonucu 59 yaşındaki Ayhan Özçelik, 51 yaşındaki eşi Nilgün Özçelik ve 16 yaşındaki kızları Zeynep Özçelik hayatını kaybetmişti.
Mahkeme heyeti Serbes'e 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 10 yıl hapis cezası vermişti. Heyet daha sonra suçun 'bilinçli taksir' olduğuna hükmederek cezayı 3'te 1 oranında artırmış ve 13 yıl 4 aya çıkarmıştı.

Alkollü olduğu ve yeşil reçeteli bir uyuşturucu ilaç aldığı belirlenen Serbes'in ehliyetine de 2 yıl 6 ay el konulması kararlaştırılmıştı.
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