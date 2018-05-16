Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü Haber kanalı duyurdu: Yatırımcılar Erdoğan'ın ekonomisine olan inancını yitiriyor /16 Mayıs 2018 21:45

Ünlü Haber kanalı duyurdu: Yatırımcılar Erdoğan'ın ekonomisine olan inancını yitiriyor

ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Londra gezisinin ardından internet sitesinde yayımlanan makalesinde, "İktidara geldiği zamandan bu yana 15 yıldır ilk defa yatırımcılar Erdoğan'ın tekrar bir seçim kazanma ihtimalinden heyecan duymuyor" ifadesini kullandı.

SHABER3.COM



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'ye üç günlük bir resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Bu ziyareti sırasında yatırımcılarla toplantılar gerçekleştirdi, çeşitli forumlarda konuştu ve yabancı medya kuruluşlarına röportaj verdi.

Erdoğan, Bloomberg'in Londra binasında gerçekleşen röportajı sırasında düşük faizde ısrarcı olarak yeniden seçilmesi takdirinde ekonomi yönetiminde daha sıkı söz sahibi olacağını söyledi.

Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından dün sabah Türk Lirası, gelişmiş ülke para birimlerine karşı güne değer kaybederek başladı.

Bloomberg, bugün yayımlanan makalede ise yatırımcıların 24 Haziran'da gerçekleşecek erken seçim öncesi Türk varlıklarını sattığını belirtti.

Bugüne kadar düzenlenen seçimlerde Erdoğan ve AKP'nin tek parti iktidarı, yayımlanan araştırma raporlarında ve yatırımcı notlarında istikrar vaat ettiği için tercih edilen sonuç olarak gösteriliyordu.

Ancak Bloomberg artık bu istikrar önermesinin yatırımcılar nezdinde geçerli olmadığını öne sürüyor.

Bunun en büyük gerekçesi olarak ise Erdoğan'ın büyüme odaklı politikalarda ısrarcı olması gösteriliyor.
'Yavaş ve dengeli büyümeyi tercih ederim'

Londra merkezli Fidelity International adlı fonda 2 milyar dolarlık gelişen piyasalar fonu yöneten Paul Greer Bloomberg'e, "Erdoğan'ın zaferi piyasalar için politika devamlılığı anlamına geldiği için olabilecek en kötü ihtimal. Gerçi bu sonuç Türk piyasaları için en az şaşırtan ihtimal olacaktır" dedi.

1990'lardaki iktidar hükümetlerinin istikrarsız döneminin ardından Erdoğan yönetiminin genel desteği aldığı belirtilen makalede, bu durumun yaklaşan seçimlerle ilgili olarak yatırımcıların kafasını karıştırdığı aktarılıyor.

Ancak bazı fon yöneticilerinin Erdoğan yönetiminde görülecek bir devamlılığın artık piyasalar tarafından olumlu görülmediği yorumunda bulunduğu aktarılıyor.

Nisan ayının sonunda açıklanan teşvik paketinin endişeleri katmerlediği, para politikasının gevşek olduğu, cari açığın sürdürülebilir olmadığı ve Erdoğan'ın düşük faizdeki ısrarı yüzünden enflasyonun kontrol altına alınamadığı makalede vurgulanıyor.

Aynı zamanda Türkiye'nin Almanya ve ABD gibi Batı'daki geleneksel dostlarından uzaklaşmasının da yatırımcılar nezdinde olumsuz görüldüğü aktarılıyor. Londra'daki Aberdeen Asset Management'da 14 milyar dolarlık bir gelişen piyasalar fonu yöneten Viktor Szabo, "Erdoğan'ın zaferi şimdiki politikaların süreceği anlamına geliyorsa bu iyi bir yatırım durumu değil. Ani yükselişler ve düşüşler yerine daha yavaş ve dengeli bir büyümeyi teşvik edecek politika değişikliğini tercih ederim" diyor. Szabo, Türkiye'nin önceki tahmin edilemeyen dönemlere geri dönmesinin Erdoğan'ın görevde kalmasından daha kötü bir senaryo teşkil etmesinden dolayı yatırımcıların zor bir tercihle yüz yüze kaldığını söylüyor. Bloomberg, bazıları için en iyi seçeneğin Erdoğan'ın söylemini değiştirmesi olduğunu belirtiyor. ABN Amro'dan ekonomist Nora Neuteboom, yatırımcıların seçimlerden sonra hükümetin geri adım atmasını beklediğini ancak kendilerinin böyle bir normalleşmenin olmasını beklemediğini dile getirdi. Londra'daki RAM Capital'dan Ogeday Topcular ise "Türkiye ekonomik olarak son 3-4 yıldır, hatta daha fazla bir süredir zorlanıyor. Bu hükümet tarafından alınan siyasi ve ekonomik kararlar ülkeyi eskisinden daha kötü durumlara soktu" ifadesini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ünlü Haber kanalı duyurdu: Yatırımcılar Erdoğan'ın... Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:31:17