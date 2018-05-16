Samanyolu Haber /Gündem / AKP para bulmak için tehlikeli bir yola girdi... Merkez para basıyor /16 Mayıs 2018 20:07

AKP para bulmak için tehlikeli bir yola girdi... Merkez para basıyor

Merkez Bankası dört ayda 10 milyar TL para bastı. Ocak ayından 124 milyar olan tedavüldeki para miktarı 134 milyar TL’ye ulaştı. İktisatçı Ege Cansen, “Buna karşılıksız para basma denir” diye konuştu.

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Emeklilere iki bayram ikramiyesi ve destek paketleri ile birlikte kamunun ihtiyacı olan para için Merkez Bankası para basıyor. On yılda 100 milyar TL'ye yakın para basan Merkez Bankası tedavüldeki paranı miktarını hızla artırıyor. Gözlerden kaçan bu detayın sonuçları ise Türkiye ekonomisi için yıkıcı olabilir. Basit bir dille para basmak enflasyonu hızla tırmandırır. Öte yandan dolardaki hızlı yükseliş ve seçim ekonomisinin Türkiye'de yaratacağı sıkıntıları değerlendiren SÖZCÜ yazarı iktisatçı Ege Cansen; Ocak 2009'da 38 milyar 340 milyon 278 bin 128 lira 30 kuruş olan tedavüldeki para miktarının geçtiğimiz ay 134 milyar 780 milyon 312 bin 630 lira 50 kuruşa ulaşmasını yorumladı. Cansen, devletlerin para basmasının iki farklı yolu olduğunu ancak Türkiye'nin tercih ettiği yöntemin ‘ahlaksız' olduğunu belirtti.

ENFLASYONU TETİKLER
Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması ve emeklileri verilecek olan bayram ikramiyesi gibi seçim ekonomisi paketleri olduğunu aktaran Ege Cansen, “Hükümetlerin seçim havasına girdiklerinde ki açıklanan paketler bunu gösteriyor. Bu tür ortamlarda maliye bütçe açığı verir” dedi. “Normal olarak ya vergi artışına gidilir ya da borçlanma yöntemi seçilerek kamu borcu artırılır” diye konuşan Cansen para üretmek için iki farklı yöntem olduğunu anlattı. Cansen şöyle devam etti: “Devletin aslında parası yoktur devleti yönetenler para yerler. Para üretimi için iki farklı yöntem vardır bir tanesi işin ahlaksız yoludur. Bu da Merkez Bankası'na para bastırmaktır. Buna bütçe avansı denir. Maliye der ki; ‘vergi topluyorum ama yetmiyor, borçlandım olmuyor' o zaman ahlaksız olarak nitelendirdiğimiz yöntem olan para basmaya yönelir. Buna karşılıksız para basmak denir. Basılan parayı Hazine ileride vergi toplayarak ödeyeceğini söyleyerek avans alır. En son Merkez Bankası'ndan avans çekmek için bir tavan konuldu kanunla. Çekilen avansın bütçenin yüzde 15'ini geçmemesi gerekiyor.” Cansen bu adımların enflasyon yaratacağını ifade etti ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Enflasyonun kelime anlamı ‘şişme'dir. Burada şişen para miktarıdır. Açıklanan enflasyon rakamları da işte bu para şişmesidir.”
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