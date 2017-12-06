Ünlü futbolcu cezaevine gönderildi...

Savcının itirazı üzerine bugün yeniden gözaltına alınan Biryol cezaevine gönderildi.





İlk aşamada gözaltın alınan Zafer Biryol savcılıkta itirafçı olduğunu iddia edilerek bildiği isimler tek tek saydı. Ancak Biryol’un verdiği isimler hakkında daha önce işlem yapıldığı iddia edildi. Hakkında işlem yapılmayan isimler hakkında ise detaylı bilgi vermediğini öne sürülerek Zafer Biryol savcılı tarafından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Ancak Sulh Ceza Hakimliği Biryol’un adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermişti.





Savcılık önceki günlerde Biryol’un serbest bırakılmasına itiraz ederek tutuklanmasını talep etti. Talebi kabul eden Sulh Ceza Hakimliği Zafer Biryol hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Bu sabah saatlerinde gözaltına alınan Zafer Biryol’un sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.