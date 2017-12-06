Samanyolu Haber /Gündem / Atilla’nın tutuklandığını duyduğumda şoke oldum /06 Aralık 2017 18:08

Atilla’nın tutuklandığını duyduğumda şoke oldum

Reza Zarrab bugün de Hakan Atilla'nın avukatları tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Zarrab çapraz sorgusunda, Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklandığı haberini aldığında, çevresindekilere 'şok oldum' dediğini doğruladı.

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ABD’deki davada tanık olan Reza Zarrab 6. kez kürsüye çıktı. Dün çapraz sorgusuna başlanan Zarrab’ın bugün de sorgusu devam ediyor. Zarrab’ın sorgusunu davanın tek tutuklu sanığı Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın avukatları yapıyor.


Zarrab: Atilla’nın tutuklandığını duyduğumda şoke oldum

Reza Zarrab’ın savunma avukatları tarafından sorgusu başladı. Zarrab geçen Mart’ta Atilla’nın tutuklandığını duyduğunda “şoke olduğunu” söyledi.

Daha sonra duruşmada bir ses kaydı dinletildi Dinletilen ses kaydının, Halk Bankası Eski Genel Müdürü Süleyman Aslan, Reza Zarrab ve Hakan Atilla’nın yaptığı bir toplantının ardından, Zarrab ve Aslan’ın yaptığı bir telefon konuşmasına ait olduğu belirtildi. Zarrab, avukatların kendisine yönelttiği “Atilla’nın ofisine hiç gitmediniz, değil mi?” sorusuna “Hayır efendim, binanın hangi katında olduğunu bile bilmiyorum” diye yanıt verdi.
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