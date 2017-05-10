Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü Fast Food zincirinin şubesinde çocuğa sıcak sulu saldırı /10 Mayıs 2017 10:46

Ünlü Fast Food zincirinin şubesinde çocuğa sıcak sulu saldırı

Şişli Nişantaşı'ndaki McDonald’s'ta şoke eden bir olay yaşandı

SHABER3.COM

 İddiaya göre, müşterileri rahatsız eden çocuğun üzerine, restoran çalışanı tarafından kaynar su döküldü. Yaşanan bu olay sonrası müşteriler çalışana tepki gösterdi ve restoranda kavga çıktı. Kavganın ardından çalışan ve olaya karışan kişiler polis merkezine, boynunda yanık oluşan çocuk ise hastaneye götürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, ünlü fastfood zinciri McDonald’s'ın Nişantaşı'nda bulunan şubesinde, saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, restoran çalışanı olduğu belirtilen bir kadın, müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle restoranın üst katında bulunan çocuğun üzerine bir bardak sıcak su savurdu.

Kaynar suyun boynuna isabet etmesiyle boynundan yanıklar oluştu. Duruma tepki gösteren restorandaki bir erkek müşteri, küçük çocuğa sıcak su döken kadın çalışana fiziki müdahalede bulundu. Olayın ardından boynunda yanıklar oluşan çocuk önce Harbiye Polis Merkezi'ne, ardından da ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kadın çalışan ile olayın ardından çalışana fiziki müdahalede bulunan erkek müşteriyi, ifadelerine başvurulmak üzere Harbiye Polis Merkezi'ne götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan çocuk, yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi ve Çocuk Büro Amirliği'ne sevk edildi. Hastane çıkışında görüntülenen küçük çocuk, muhabirin “Ne oldu sana?” sorusuna cevap vermezken, çocuğun yüzündeki şaşkınlık ve korku dolu ifade dikkat çekti.

Restoran müdürlerinden ve çalışanlarından herhangi bir açıklama yapılmazken, polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.
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