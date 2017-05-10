Dev şirketin 7 fabrikasında grev kararı

Şişecam ve bağlı ortaklıkları Trakya Cam ile Anadolu Cam, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Kristal-İş sendikasının 24 Mayıs tarihinde grev kararı aldığını, ancak toplu iş sözleşmesi sürecinin devam ettiğini açıkladı.





Şirketlerden KAP'a yapılan açıklamaya göre grev kararı alınan fabrikalar şöyle:





*Trakya Cam San. A.Ş. Trakya Fabrikası, Mersin Fabrikası,

*Şişecam Otomotiv A.Ş. Otocam Fabrikası,

*Trakya Yenişehir Cam San. A.Ş. Yenişehir Fabrikası,

*Anadolu Cam San. A.Ş. Mersin Fabrikası,

*Anadolu Cam Yenişehir San. A.Ş. Yenişehir Fabrikası,

*Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş. Kırklareli Fabrikası ve Eskişehir Fabrikası ile

*Cam Elyaf San. A.Ş. Cam Elyaf Fabrikası