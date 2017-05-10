Samanyolu Haber /Ekonomi / Dev şirketin 7 fabrikasında grev kararı /10 Mayıs 2017 10:49

Dev şirketin 7 fabrikasında grev kararı

Şişecam ile Kristal-İş arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sendika, 24 Mayıs'ta grev kararı aldı.

Dev şirketin 7 fabrikasında grev kararı

Şişecam ve bağlı ortaklıkları Trakya Cam ile Anadolu Cam, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Kristal-İş sendikasının 24 Mayıs tarihinde grev kararı aldığını, ancak toplu iş sözleşmesi sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Şirketlerden KAP'a yapılan açıklamaya göre grev kararı alınan fabrikalar şöyle:

*Trakya Cam San. A.Ş. Trakya Fabrikası, Mersin Fabrikası, 
*Şişecam Otomotiv A.Ş. Otocam Fabrikası, 
*Trakya Yenişehir Cam San. A.Ş. Yenişehir Fabrikası, 
*Anadolu Cam San. A.Ş. Mersin Fabrikası, 
*Anadolu Cam Yenişehir San. A.Ş. Yenişehir Fabrikası, 
*Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş. Kırklareli Fabrikası ve Eskişehir Fabrikası ile 
*Cam Elyaf San. A.Ş. Cam Elyaf Fabrikası
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