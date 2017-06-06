Ünlü araştırma şirketinin sahibi Özer Sencar serbest bırakıldı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Namık Kemal Üniversitesi’ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Ankara'da gözaltına alınan araştırma şirketi Metropoll´ün sahibi Özer Sencar, dün Tekirdağ’a getirilmişti.









Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Sencar, savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye gönderilmeden serbest bırakıldı.





Özer Sencar´ın sosyal paylaşım hesabı twitter hesabından, “Özer Sencar biraz önce serbest bırakıldı. İlgi gösteren ve sıkıntımızı paylaşan tüm dostlarımıza teşekkür ve saygılarımızı sunarız. (Ailesi)” yazııl mesaj paylaşıldı.





Aynı soruştruma kapsamında gözaltına alınan NBA’da oynayan basketbolcu Enes Kanter’in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter’in de bulunduğu 36 kişinin sorgusu sürüyor.