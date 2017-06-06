Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü araştırma şirketinin sahibi Özer Sencar serbest bırakıldı /06 Haziran 2017 18:30

Ünlü araştırma şirketinin sahibi Özer Sencar serbest bırakıldı

Tekirdağ'daki bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan kamuoyu araştırma şirketi Metropoll’ün sahibi Özer Sencar serbest bırakıldı.

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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Namık Kemal Üniversitesi’ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Ankara'da gözaltına alınan araştırma şirketi Metropoll´ün sahibi Özer Sencar, dün Tekirdağ’a getirilmişti. 


Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Sencar, savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye gönderilmeden serbest bırakıldı.

Özer Sencar´ın sosyal paylaşım hesabı twitter hesabından, “Özer Sencar biraz önce serbest bırakıldı. İlgi gösteren ve sıkıntımızı paylaşan tüm dostlarımıza teşekkür ve saygılarımızı sunarız. (Ailesi)” yazııl mesaj paylaşıldı.

Aynı soruştruma kapsamında gözaltına alınan  NBA’da oynayan basketbolcu Enes Kanter’in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter’in de bulunduğu 36 kişinin sorgusu sürüyor.
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