FBI 'Intercept' muhbirini tutukladı

ABD Adalet bakanlığı, hükümetin gizli bilgilerini çalmakla suçlanan 25 yaşındaki Rality Leigh W.'nin Georgia eyaletinde tutuklandığını açıkladı. Başsavcı vekili Rod Rosenstein tutuklamayla ilgili olarak, gizli bilgilerin dışarıya sızdırılmasının ulusal güvenliği tehlikeye soktuğunu ve yönetime olan güveni sarstığını söyledi.

Amerikan medya kuruluşu NBC'nin, tutuklamadan bir saat önce yayınlanan “Intercept” ile ilgili haberi de böylece doğrulanmış oldu. Hükümet çevreleri, yayınlanan gizli belgelerin sahte olmadığını teyit etti. Trump yönetimi gizli bilgilerin sızdırılması ve elden ele verilmesiyle sonuna kadar mücadele edileceğini duyurdu.

Seçmen listeleri manipüle mi edildi?

‘Intercept' raporunda, Rusya'nın 2016 yılındaki Başkanlık seçimini etkileme girişimiyle ilgili bilgiler yer alıyor. Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı (NSA) tarafından hazırlanan belgeler Rus askeri istihbaratının seçime müdahale girişiminin şimdiye kadar bilinenden çok daha derine indiğini gösteriyor. Seçmen kayıt işlemlerinin de Ruslar tarafından manipüle edilmeye çalışıldığı ortaya çıkarılmıştı. Rus istihbaratının seçmen kayıt işlemleri için bilgisayar programı hazırlayan Amerikan şirketlerinden en az birine siber saldırıda bulunmaya teşebbüs ettiği öğrenildi.

Laura Poitras ve Glenn Greenwald tarafından işletilen ‘The Intercept' adlı internet sitesi, Edward Snowden'in NSA'nın gizli bilgilerini kamuoyuna sızdırdığı skandal sırasında üne kavuşmuştu.

Trump kendini frenliyor

Başkan Donald Trump tutuklamadan kısa süre önce, görevden uzaklaştırdığı eski FBI Başkanı James Comey'in perşembe günü yapılması öngörülen dinlenmesini engellemeyeceğini duyurmuştu. Trump'ın sözcüsü Başkanın yürütme yetkilerinin malum olduğunu, ancak gerçeklerin çabuk ve ayrıntılı bir şekilde ortaya çıkarılabilmesi için Başkan'ın bu yetkiyi kullanmayacağını söyledi. Donald Trump 9 Mayıs'ta James Comey'i FBI başkanlığından azletmişti.









Senato istihbarat servisleri komisyonunun perşembe günü Comey'den alacağı bilgiler Başkan Trump'ı yakından ilgilendiriyor. Comey'in komisyona Başkan ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgi vermesi bekleniyor. Başkan Trump'ın, seçim ekibinin Moskova ile kanun dışı bağlantı kurduğuna dair ihbarların üzerine gitmemesi için Comey'e caiz olmayan şekilde baskı yaptığı öne sürülüyor.

Washington'da Başkan'ın hukuken FBI Başkanı'nı ifade vermekten men etme yetkisinin bulunup bulanmadığı tartışılıyor. Donald Trump son haftalarda, görevden aldığı FBI Başkanı ile yaptığı görüşmeler hakkında bizzat açıklama yapmıştı.

Trump Comey'e karşı





Donald Trump, Comey'i sürpriz bir kararla görevden almasının gerekçeleri arasında seçim ekibinin Rusya bağlantılarıyla ilgili FBI soruşturmasını da saymıştı. ‘New York Times' gazetesi, Trump'ın soruşturmayı kapatması için Comey'e baskı yaptığını ancak olumsuz yanıt aldığını yazmıştı. CNN televizyonu da Comey'in kendisine baskı yapıldığını Senato komisyonuna anlatacağını bildirmişti.

2016 yılındaki Başkanlık seçiminde Rusya'nın Trump lehine faaliyet gösterip göstermediği ve seçim ekibiyle Rusya arasında temas kurulup kurulmadığı Amerikan Kongresi'nin çeşitli komisyonlarında inceleniyor. Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner'in bu iddialardaki rolü de soruşturuluyor. Amerikan gizli servisleri Rus hackerlerin başkanlık seçimine müdahale ettiklerinin saptandığını duyurmuştu. Siber saldırıda Demokrat Parti'nin bilgisayar sisteminden gizli bilgilerin çalınıp Wikileaks sitesinde yayınlandığı ve seçmeni Demokrat aday Hillary Clinton aleyhinde etkilediği iddia ediliyor.

Donald Trump, Ruslarla gizli işbirliği yapmadıklarını duyurmuş, Kremlin de ABD Başkanlık seçimini etkileme teşebbüsünde bulunulmadığını açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hafta sonunda, ellerinde Donald Trump'ı zor durumda bırakacak bilgilerin olmadığını söyledi. Putin, Amerikan NBC televizyonuna verdiği demeçte ‘iddiaların tamamen saçma' olduğunu belirtti.