Üniversiteye giriş sınavında dikkati çeken sonuçlar...

YKS 2018’de üniversiteye yerleşen öğrencilerin bir kısmı girdiği bölüme ilişkin sorularda sıfır net, hatta eksi net yaptı. Düşük netlerle girilebilen üniversiteler içinde Gazi Üniversitesi, ODTÜ, Ege Üniversitesi gibi köklü üniversiteler de yer aldı.





BirGün'den Mustafa Kömüş'ün habere göre Yükseköğretim Program Atlası’nda (YÖK ATLAS) yer alan bilgiler oldukça çarpıcı detaylar ortaya koydu. Buna göre geçen yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) yerleştiği bölümlerde okuyan birçok öğrenci o bölümle ilgili gelen sorulara çok düşük netlerle cevap verdi. Örneğin Fizik bölümünde okumasına rağmen bu bölümden sıfır net, hatta eksi net yapan öğrenciler bulunuyor. Uzmanlar düşük netlere rağmen Matematik ve Türkçe sorularından yüksek netler yaparak üniversiteye girilebildiğini söylüyor.





"Puanlama sisteminde adaletsizlik var"





Eğitim Uzmanı Onur Soğuk bu durumun YKS’deki puanlamadan kaynaklandığını ifade etti. Soğuk şu ifadeleri kullandı: “Fizik, kimya, biyoloji bölümlerinde çok fazla kontenjan var. Bu da bu kadar düşük netlerle bile böyle bölümlere girilmesine neden oluyor. Ayrıca bu bölümler artık en son tercih edilen bölümler oldu. Öğrenciler geleceksizlik kaygısıyla bu bölümleri son tercih olarak görüyor. Puanlama sisteminde de bir adaletsizlik var. Matematikten iyi net çıkaran istediği bölüme girebiliyor. Bu adaletsizlik giderilmediği sürece bu yıl da benzer şeylerle karşılaşabiliriz. Örneğin hukuk bölümünü kazananların yüzde 15’ini hali hazırda üniversite öğrencisi olanlar oluşturdu. Matematik bölümünde okurken böyle bir açık olduğunu fark ediyor ve sınava giriyor. Matematiği de iyi olduğu için hukuk kazanabiliyor.”





YÖK Atlas’ta yer alan bilgilere fizik bölümüne son sıradan giren bazı öğrencilerin okulları ve netleri şöyle:





-Yıldız Teknik Üniversitesi: -1,8

-Marmara Üniversitesi: 0

-Ege Üniversitesi: 0

-Gazi Üniversitesi: -2,0

-Sivas Cumhuriyet Üniversitesi: -1,8

-Dicle Üniversitesi: -1,3

-Çanakkale 18 Mart Üniversitesi: -0,5

-Çukurova Üniversitesi: -1,3





Fizik öğretmenliği bölümünde de benzer şekilde eksi netlerle bölüme yerleşenler oldu. Bu bölümdeki üniversiteler ve netler ise şöyle gerçekleşti:





-Ortadoğu Teknik Üniversitesi: -0,5

-Balıkesir Üniversitesi: -0,5

-Marmara Üniversitesi: -0,3