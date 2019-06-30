Samanyolu Haber /Gündem / THY'nin yeni uçağı Dreamliner’ın tanıtım filmi çekiminde uçak hasar gördü /30 Haziran 2019 22:06

THY'nin yeni uçağı Dreamliner’ın tanıtım filmi çekiminde uçak hasar gördü

Dreamliner uçağında oluşan hasar sonrası ABD’den teknik ekip gelecek.

SHABER3.COM

Türk Hava Yolları’nın (THY) filosuna kattığı ilk Boeing B787-9 Dreamliner uçağında yapılan tanıtım ekimlerinde spot ışıklarından dolayı cam kenarlarındaki malzemede erime meydana geldi.

26 Haziran’da Boeing fabrikasından teslim alındıktan sonra İstanbul Havalimanı’na iniş yapan Boeing B787-9 uçağının yaklaşık 4 saat süren tanıtım çekimlerinde uçağa hasar verildi.

ABD’den teknik ekip gelecek

AirportHaber’in haberine göre, uçak tanıtım filmi çekimi sırasında uzun süreli spot ışıklarına maruz kaldığı için cam kenarlarındaki plastik malzeme deforme oldu. Yaklaşık 4 saat sürdüğü öğrenilen çekimler sonrası yaşanan hasar malzeme ve eğitimli personel olmadığı için giderilemedi. THY yetkililerinin 8 Temmuz’da Trabzon’a yapılacak ilk uçuş öncesinde uçağı hazır hale getirmek için çaba gösterdiği ve büyük olasılıkla ABD’den teknik ekip ve malzeme getirileceği öğrenildi.

Eren Bülbül anısına Maçka adı verilmişti

Trabzon’da şehit edilen Eren Bülbül’ün memleketi olan Maçka ismi verilmişti. 150 kişilik bir grupla ilk uçuş Trabzon’a yapılacak ve Eren Bülbül’ün mezarı ziyaret edilecek.
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