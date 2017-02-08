Samanyolu Haber /Gündem / Üniversiteleri tasfiye kararnamesi sosyal medyayı salladı /08 Şubat 2017 11:37

Üniversiteleri tasfiye kararnamesi sosyal medyayı salladı

OHAL kapsamında 689 sayılı Kanun Hükmünda Kararname ie kamudan ihraç edilen 4 bin 464 kişi arasında ünlü akademisyenlerin bulunması sosyal medyada tepkiye neden oldu.

SHABER3.COM


4 bin 464 kişiyi memuriyetten ihraç eden yeni kanun hükmünde kararname ile ünlü anayasa hukukçusu Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun yanı sıra tanınmış akademisyenler Yüksel Taşkın, Fulya Atacan, İlhan Uzgel, Öget Tanör, Murat Sevinç, İsmet Akça, Uraz Aydın da ihraç edildi. Sosyal medyada KHK'nın ardından #HocamaDokunma etiketi günün trend konuları (TT) listesine girdi.







Yazar Emrah Serbes ise twitter hesabında bir öğrencinin, görevden ihraç edilen hocası ile yaptığı yazışmayı paylaştı. Serbest, „Şikayet etmenin manası yok. Yok arkadaşım, bu saltanatı yıkmadan hiç kimseye hayat yok bu ülkede" satırlarına yer verdi. 




KHK ile ihraç edilen akademisyen sebebiyle bazı bölümlerde hoca kalmadı. Bölümler fiilen kapatıldı 


<< Önceki Haber Üniversiteleri tasfiye kararnamesi sosyal medyayı salladı Sonraki Haber >>

Varlık Fonu nedir? Türkiye'ye uyar mı?

Varlık Fonu nedir? Türkiye'ye uyar mı?

Varlık fonu Ziraat Bankası'nı teftişe çıkarsa...

Varlık fonu Ziraat Bankası'nı teftişe çıkarsa...

Doğumdan nezarethaneye... Suçu Kuran öğretmek!..

Doğumdan nezarethaneye... Suçu Kuran öğretmek!..

İşte Allah'a yakın olmanın yolu...

İşte Allah'a yakın olmanın yolu...

Bugün ne oldu? [VİDEO]

Bugün ne oldu? [VİDEO]

Perinçek: Erdoğan'ı da tercih etseler Perinçek'i tercih etmiş olurlar

Perinçek: Erdoğan'ı da tercih etseler Perinçek'i tercih etmiş olurlar

Kürt alim cami kürsüsünde sarığını çıkarıp selamladı

Kürt alim cami kürsüsünde sarığını çıkarıp selamladı

Akdoğan: Öcalan başkanlığa karşı iddiası yalan

Akdoğan: Öcalan başkanlığa karşı iddiası yalan

Prof. Karatepe 'Varlık Fonu' denen 'çiftik düzeni'ni anlattı

Prof. Karatepe 'Varlık Fonu' denen 'çiftik düzeni'ni anlattı

AKP'den 'şeytan'lı kampanya

AKP'den 'şeytan'lı kampanya
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:03:00