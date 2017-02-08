Üniversiteleri tasfiye kararnamesi sosyal medyayı salladı







4 bin 464 kişiyi memuriyetten ihraç eden yeni kanun hükmünde kararname ile ünlü anayasa hukukçusu Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun yanı sıra tanınmış akademisyenler Yüksel Taşkın, Fulya Atacan, İlhan Uzgel, Öget Tanör, Murat Sevinç, İsmet Akça, Uraz Aydın da ihraç edildi. Sosyal medyada KHK'nın ardından #HocamaDokunma etiketi günün trend konuları (TT) listesine girdi.

























Yazar Emrah Serbes ise twitter hesabında bir öğrencinin, görevden ihraç edilen hocası ile yaptığı yazışmayı paylaştı. Serbest, „Şikayet etmenin manası yok. Yok arkadaşım, bu saltanatı yıkmadan hiç kimseye hayat yok bu ülkede" satırlarına yer verdi.



















KHK ile ihraç edilen akademisyen sebebiyle bazı bölümlerde hoca kalmadı. Bölümler fiilen kapatıldı







