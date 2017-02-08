Trump'ın vize ambargosu Temyiz Mahkemesi'nde

İki tarafın da mütalaalarının telefon kanalıyla dinlendiği toplam bir saatlik bağlantı sırasında mahkeme, ABD yönetimi ile Washington ve Minnesota eyaletlerinin ABD'ye giriş yasağının leh ve aleyhindeki tezlere açıklık getirilmesi için müdahalede bulundu.





ABD Başkanı Donald Trump ocak ayı sonlarında Suriye, İran, Irak, Sudan, Somali, Suriye, Libya ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye girişlerini 90 gün süreyle yasaklayan bir kararname imzalamıştı. Seattle'daki Federal Mahkeme Minnesota ve Washington eyaletlerinin başvurusu üzerine kararın icrasını askıya almış, Amerikan yönetimi de mahkemenin kararını temyiz etmişti.

Mahkeme tarafların motivasyonunu öğrenmeye çalıştı





Amerikan Adalet Bakanlığı'nın avukatı August Flentje Başkan'ın kararının anayasaya uygun olduğunu savundu. Flentje vize ambargosu kararının Kongre'nin Başkana vermiş olduğu yürütme yetkisi tarafından kapsandığını belirtti ancak söz konusu ülkelerin vatandaşlarının ABD açısından tehlikeli olduklarını kanıtlayacak somut örnek göstermedi. Adalet Bakanlığı'nın avukatı mahkeme heyetinin, ‘ABD'ye giriş yasağının bütün Müslümanları ayrımcılığa tabi tutup tutmadığı' şeklindeki sorusuna olumsuz yanıt verdi. Hakim eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani'nin, vize ambargosunun genel olarak bütün Müslümanların ABD'ye girişini yasaklama planlarından türetildiği şeklindeki sözlerine atıfta bulundu.

Washington eyalet başsavcısı Noah Purcell askıya alınan kararnamenin yeniden yürürlüğe girmesinin kaosa yol açacağını öne sürdü. Mahkeme heyeti Noah'a, terör tehdidinden korkup korkmadığını sordu.





Düğüm Yüksek Mahkeme'de çözülebilir





Her iki taraf ta karara bağlaması için kararı Yüksek Mahkeme'ye taşımaya hazır olduğunu duyurdu. Bir üyeliğin boş olduğu Amerikan Anayasa Mahkemesi'ndeki oylamada yenişmezlik olursa San Francisco mahkemesinin aldığı karar geçerli sayılacak. Kaliforniya'daki mahkeme icrayı durdurma kararını tasdik ettiği takdirde vize ambargosu kalkacak. Mahkemenin, Trump'ın istediği gibi vize ambargosuyla ilgili askıya alma kararını kaldırması, yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişlerini yasaklamayı mümkün kılacak.