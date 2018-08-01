Üniversite sınavında büyük şok ve hüsran

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla lise giriş sistemi gibi alelacele YÖK tarafından değiştirilen üniversite sınavı, öğrenciler için hüsrana dönüştü. Önceki gece açıklanan sonuçlarla, yüz binlerce gencin umutları başka bahara kaldı.







2 milyon 260 bin öğrencinin sınavının geçerli sayıldığı yeni sistemde 40 bin öğrenci yarım net sınırını bile aşamayarak sıfır çekti. 511 bin öğrenci ise sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlik Testi’nde 150 puan barajını geçemeyerek elendi.





İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi’ne girip sınavı geçerli kabul edilen 1 milyon 877 bin 568 aday, 40 matematik sorusundan ortalama 3.9 soruyu doğru cevaplayabildi. Bu oran fizik için ise 14 soruda 0.4 oldu.





ÖSYM, yeni üniversite giriş sisteminin ilk Sınav sonuçlarını açıkladı. 2 milyon 260 bin öğrencinin sınavının geçerli olduğu yeni sistemde 40 bin öğrenci yarım net sınırını aşamayarak sıfır çekti. 511 bin öğrenci ise sınavın ilk oturumu olan TYT’de 150 puan barajını geçemeyerek elendi. İkinci oturumda da sayısalcıların yüzde 65’i, sözelcilerin yüzde 25’i, eşit ağırlıkta ise öğrencilerin yarısı baraj altında kaldı.





ÖSYM’nin 2018 YKS ön değerlendirme raporundan dikkat çeken unsurlar şöyle:





2 milyon 381 bin başvuru: YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlik Testi’ne (TYT) 2 milyon 381 bin 412 aday başvurdu. Başvuran adayların 2 milyon 260 bin 273’ünün sınavı geçerli sayılırken, sınava giremeyen ve çeşitli nedenlerle 121 bin 139 aday Sınav dışında kaldı. 2 milyon 19 bin adayın boşvurduğu ikinci oturumda ise 1 milyon 877 bin adayın sınavı geçerli sayıldı.





40 bin sıfırcı, 500 bin baraj altı: TYT’ye giren 40 bin öğrenci YÖK’ün 0.5 ham puan yani yarım net çıkarma kuralını geçemeyerek ‘sıfır çekti’. YÖK’ün 150 puan barajını geçemeyen 511 bin aday ise ilk oturumda elendi. Sınavda TYT, sayısal, eşit ağarlık ve sözel puan türlerinde 500 tam puan yapan öğrenci sayısı 1’de kaldı. Dil bölümünde ise 5 aday 500 tam puan aldı.





Barajın altı üstünü geçti: Öğrenciler için esas hüsran sınavın ikinci bölümünde yaşandı. Sayısal puanı hesaplanan 1milyon 248 bin öğrenciden yalnızca 428 bini 180 barajını aşarak tercih yapma imkânı kazandı. Yani sayısal puanı hesaplanan öğrencilerin 3’te ikisi baraj altında kalarak elenmiş oldu. Sözel puanı hesaplanan 1 milyon 226 bin adaydan 904 bini barajı geçerken, öğrencilerin yüzde 25’i sistem dışında kaldı. Eşit ağırlık puanı hesaplanan 1 milyon 489 bin adaydan ise sadece yarısı yani 735 bini barajı geçerek tercih hakkı kazandı.





Ders ders döküldüler: Tüm öğrencilerin girmesi zorunlu tutulan TYT’de sınavı geçerli olan 2 milyon 260 bin 273 aday, Türkçe’de 40 soruda 16.179 ortalama, sosyal bilimler 20 soruda 6.003 ortalama, temel matematik 40 soruda 5.642 ortalama, fen bilimleri 20 soruda 2.828 ortalama yapabildi.





40 matematikte 4 doğru bile yok: İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) girip sınavı geçerli kabul edilen 1 milyon 877 bin 568 adayın ortalama doğru cevap sayıları ise, “Türk dili ve edebiyatı 24 soruda 4.743 ortalama, tarih-1 10 soruda 1.617 ortalama, coğrafya-1 6 soruda 2.271 ortalama, tarih-2 11 soruda 1.465 ortalama, coğrafya-2 11 soruda 2.856 ortalama, felsefe grubu testinde 12 soruda 2.017 ortalama, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe grubu testinde 6 soruda ortalama 2.098, matematik 40 soruda ortalama 3.923, fizik 14 soruda 0.467 ortalama, kimya 13 soruda 1.109 ortalama, biyoloji 13 soruda 1.669 ortalama” şeklinde oldu. Sınavda 80 sorunun yöneltildiği YDT’nin Almanca oturumuna giren 2 bin 208 adayın ortalaması 31.453, Arapça oturumuna katılan 4 bin 786 adayın ortalaması 11.727, Fransızca oturumunda yer alan bin 4 adayın ortalaması 29.992, İngilizce oturumuna giren 101 bin 185 adayın ortalaması 24.824, Rusça oturumundaki 410 adayın ortalaması ise 31.009 olarak hesaplandı.





En başarılı fen liseleri: Temel Yeterlilik Testi’nde en başarılı okul türleri 364 puan ortalaması ile fen liseleri, 357 puanla özel fen liseleri, 244 puan ile yabancı dil ağırlıklı program uygulayan özel liseler, 296 puanla askeri liseler, 293 puanla sosyal bilimler liseleri, 239 puan ile yabancı dille eğitim öğretim yapan Anadolu liseleri oldu. Barajın biraz üstündeki 197 puan ortalaması ile Anadolu imam hatip liseleri ve 192 puan ortalaması ile Anadolu meslek liseleri ise en düşük ortalamalı lise türleri arasında yer aldı. Düz imam hatip liselerinden mezun adayların puan ortalaması ise 181 ile barajda kaldı.





İmam hatipler ‘baraj’a takıldı: Alan bazında incelendiğinde de fen liseleri ve özel fen liselerinde adayların her üç puan türünde de ortalamaları en üst sıralarda yer aldı. Anadolu imam hatip liselerinde adaylar puan ortalamasına göre sayısalda baraj altı kalırken, öğrencilerin eşit ağırlık puan ortalaması 188 ile barajın biraz üstüne çıkabildi. Düz imam hatip liselerinde ise öğrencilerin ortalaması sayısalda 150 barajını bile zorla geçti.





Cumhuriyet