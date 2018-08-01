Samanyolu Haber /Dünya / Danimarka'da peçe yasağı başladı /01 Ağustos 2018 12:11

Danimarka'da peçe yasağı başladı

Danimarka hükümetinin ülkenin "laik ve demokratik değerlerini korumak" adına aldığı peçe yasağı kararı bugün yürürlüğe girdi.

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Bazı Müslüman gruplar ve yasağa karşı çıkan Danimarkalıların başkent Kopenhag'da protesto yürüyüşü düzenlemesi bekleniyor.

Danimarka Parlamentosu'nun Mayıs ayı sonunda 30'a karşı 75 oyla kabul ettiği yeni düzenlemeye göre, kamusal alanlarda peçe takanlara, "suçun tekrarına bağlı olarak" 100 ila 10 bin Danimarka Kronu (yaklaşık 160-1600 dolar) ceza verilecek.

5,7 milyon nüfuslu ülkede yarım milyon kadar Müslüman'ın yaşadığı tahmin ediliyor. 2017 verilerine göre Danimarka'da nüfusun yüzde 8,7'sini Batılı olmayan göçmenler oluşturuyor.

Danimarka, Avusturya, Fransa, Belçika ve Bulgaristan'ın ardından peçeyi yasaklayan beşinci Avrupa ülkesi olmuştu.

'Peçe Danimarka değerlerine entegre olmaya engel değil'

Bugün düzenlenecek gösteriye öncülük eden "Kvinder I Dialog" (Kadın Diyaloğu) adlı girişim, peçeyi dini ve kültürel değerlerin bir ifadesi olarak görüyor.

Reuters haber ajansına konuşan Sabina adlı 21 yaşındaki bir öğrenci, peçesiyle gösteriye katılarak yasağa meydan okuyacağını söyledi ve "Peçemi ancak ben istediğim için çıkarırım" dedi.

Danimarka'da doğan Meryem adlı 20 yaşındaki Türkiye kökenli bir göçmen ise "Herkes, Danimarka'nın değerlerini tanımlamak istiyor. Eğitim görerek ve başka şeyler yaparak topluma entegre olmanız gerektiğine inanıyorum. Ama peçe takmak Danimarka değerlerine entegre olmaya engel değil" diye konuştu.

Ayah adlı 37 yaşındaki başka bir kadın da yasağın "nefreti meşru hale getirmekten başka bir işe yaramayacağını" söyledi.

BBC Türkçe
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