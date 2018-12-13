Üniversite Hastanesinin değeri 11 milyon, Toplam borcu 48 milyon

Sayıştay, Türkiye'deki devlet üniversitelerinin 2017 yılına ilişkin denetim raporunu yayımladı.







Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin raporunda ise çok sayıda mevzuata aykırı uygulama tespit edilirken “denetim görüşünü etkilemeyen tespit ve değerlendirmeler” Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesi’nin mali durumu dikkat çekti.





BORÇLAR, HASTANE DEĞERİNİN 4.5 KATI





Yapılan incelemeler sonucunda hastanenin değeri 10.939.587,27 TL olarak hesaplanırken, borçların bu rakamın 4.5 katı olan 47.963.658,69 TL olduğu tespit edildi. Sayıştay, raporunda ilgili maddeyi şu ifadeler ile açıkladı;“Yapılan incelemede Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesi Döner Sermaye İşletmesinin yıllar itibari ile genellikle zarar ettiği, 2017 yıl sonu itibariyle kişi ve firmalara olan borçlar, personele ve kamu kurumlarına olan borçlardan oluşan kısa vadeli toplam yükümlülükleri 47.963.658,69 TL olmasına karşılık işletmenin tüm varlıklarını oluşturan toplam aktifleri 10.939.587,27 TL olduğu görülmüştür. İşletmenin vadesi bir yılın altında olan toplam borçları, İşletmenin kasa, banka, alacaklar, stoklar, duran varlıklar vb. oluşan toplam varlıklarının yaklaşık 4,5 katıdır”





SON 3 YILDAKİ ZARAR 38 MİLYON TL





Sayıştay ayrıca hastanenin 2015 yılında 327.414,17 TL, 2016 yılında 21.720.860 TL ve 2017 yılında -15.790.044 TL zarar ettiğini de tespit etti. Hastanenin son 3 yıldaki zararının toplam 37.838.318 olduğu belirlenen raporda Sayıştay durumun gerekçeleri şu şekilde sıraladı:1- Hastane işletme maliyetinde yıllar itibariyle artış olmasına karşılık sağlık uygulama tebliği ekinde yer alan birim fiyatların değişmemesi.2- İşletmenin tüm mal ve hizmet alımları için katma değer vergisi ödemesine karşılık sağlık uygulama tebliği fiyatları üzerinden katma değer vergisi hesaplanmaması.3- Personel giderlerinin yüksek olması.4- Kurumun gelirlerinin sosyal güvenlik kurumuna aşırı bağımlı oluşu ve sosyal güvenlik kurumuna fatura edilen hizmetlerden yapılan kesintiler.”





SAYIŞTAY: PERSONEL GİDERİ FAZLA, HASTANE: PERSONEL YETERSİZLİĞİ VAR





Sayıştay, hazırladığı raporda personel giderinin çok fazla olduğunu ve giderlerin oransal olarak azaltılmasına yönelik çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti. Hastane ise bulgulara cevaben şu açıklamayı yaptı:“Bu kapsamda, Üniversitemiz hastanesinin gelir-gider dengesine bakıldığında raporda belirtildiği üzere geçmiş yıllara ilişkin borç yükünün 48.000.000,00 TL civarında olduğu görülmektedir. Hizmetin devamlılığı esas olması nedeniyle yapılan alımların sınırlandırılması mümkün olmaması; SUT fiyatlarının uzun yıllar değişmemesi ve alınan tüm mal ve hizmetler için KDV ödememize rağmen SUT fiyatları üzerinde KDV hesaplanmaması gibi nedenlerden dolayı gelir gider dengesi sağlanamamaktadır. Ayrıca personel giderlerinin toplam gelire göre oranının yüksek olduğu belirtilmiştir. Hastanemiz Kepez Yerleşkesinde (eski hizmet binası) T.C. Sayıştay Başkanlığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2017 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 51 kapalı alanı 12.994 m² iken Terzioğlu Yerleşkesinde hizmete başlayan yeni binasında 53.936 m² olması nedeniyle mevcut personelin yetersizliği de söz konusudur. Bu dengenin sağlanabilmesi için mevcut gelirin artırılması planlanmaktadır”Sayıştay ilgili bulguda hastanenin sürdürülebilir hale getirilmesi için makro ölçekli yapısal reformların yapılması gerekmediği sonucuna vardı.



