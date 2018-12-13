ABD, rahip Brunson'un nasıl serbest bırakıldığını açıkladı

ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Özel Temsilcisi Sam Brownback, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın dini özgürlükler konulu raporuna dair konuşurken, Ekim ayında tahliye edilen rahip Brunson'a ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.





Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, ABD'nin dini özgürlükler konusunda ‘liste oluşturma ve yaptırım uygulama’ haricinde başka ne gibi adımlar atabileceği sorusuna yanıt veren Brownback, rahip Brunson davasını örnek gösterdi. Brownback, “Başkan Trump’ın Andrew Brunson’ın Türkiye’deki durumunu ne kadar güçlü bir şekilde ele aldığını gördünüz. Türkiye hükümeti Brunson’ı hukuksuz bir şekilde iki yıl hapiste tuttuğunda, Başkan Türkiye’ye çelik ve alüminyum vergisi uyguladı. Bu, Türkiye’nin para birimi ve ekonomisinde çok önemli etki yarattı. Ve Brunson sonuç itibariyle serbest bırakıldı. Yani, atılabilecek başka adımlar da var” dedi.



