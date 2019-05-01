Samanyolu Haber /Dünya / UNESCO korumasındaki Halep’in asırlık tarihi camileri onarım için yardım bekliyor /01 Mayıs 2019 23:30

UNESCO korumasındaki Halep’in asırlık tarihi camileri onarım için yardım bekliyor

UNESCO koruması altındaki Suriye Halep'teki antik kentin iç savaş sırasında tahrip olan asırlık camileri, onarım için yardım bekliyor.

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UNESCO koruması altındaki Suriye Halep'teki antik kentin iç savaş sırasında tahrip olan asırlık camileri, onarım için yardım bekliyor.

Memlükler, Selçuklular ve Osmanlılardan kalma başta Ulu Cami olmak üzere asırlık camiler, Halep’teki iç savaşta en fazla tahribatı alan dini ibaret yerlerin başında geliyor.

Minareleri ve kubbeleri tahrip olan bu camileri onarım için UNESCO harekete geçti, ancak yüksek onarım maliyeti ve güvenliğin ülkede tam olarak sağlanamaması yüzünden bu konuda hala önemli ilerleme sağlanamadı.


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