Bir polis şehit

Polislere yönelik terör saldırısını böyle mi protesto ediyorsunuz!







İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 14.05 sıralarından Ümraniye HDP İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binanın terasına çıkarak terör olaylarını protesto etmekte olan iki şahsı indirmek amacıyla binanın terAsına çıkan Polis Memuru Numan Şeref Datlı'nın basmış olduğu tentenin kırılması sonucu havalandırma boşluğundan düşerek şehit olmuştur." denildi.







Açıklamada, terasına çıkan kişinin yakalandığı ve konu ile ilgili tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.





Polis memuru Datlı'nın 6 katlı binanın terasından havalandırma boşluğuna düştüğü ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu öğrenildi.





Ümraniye Güvenlik Büro Amirliği'nde görevli 21 yıllık polis memuru Numan Şeref Datlı'nın evli ve 3 çocuk babası olduğu bilgisi alındı.





Şehidin cenazesinin yarın, Fatih Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedileceği emniyet yetkileri tarafından bildirildi.





Şehidin Altınşehir Mahallesi'ndeki evi bayraklarla donatılırken evin önü taziye için gelenlerle doldu.