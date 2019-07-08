Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan yeni İran açıklası

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın uranyum zenginleştirme üst sınırı olan yüzde 3,67 limitini aştığını duyurdu.







Euronews'in haberine göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor.





Ancak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Yukiya Amano, UAEA Yönetim Kurulu'na, ajans denetçilerinin 8 Temmuz'da İran'ın yüzde 3,67'nin üzerine çıkarak U-235 izotopunun zenginleştirdiğini teyit ettiklerini bildiren bir rapor sundu.





Amano, yönetim kuruluna gönderdiği raporda, analiz örneklerinin alındığına işaret ederek İran'ın uranyum saflık seviyesini zenginleştirdiğinin tespit ediliğini ortaya koyduğuna yer verdi. Tahran'ın uranyum zenginleştirme seviyesine ilişkin net oran verilmemekle birlikte yüzde 3,67 sınırının üstüne çıkıldığı kaydedildi.





Rapora, İran'ın UAEA'na pazartesi günü, "verilere dayanarak" zenginleştirme seviyesinin yaklaşık yüzde 4,5 olduğunun bildirdiği bilgisi de eklendi.





İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, ülkesinin zenginleştirilmiş uranyum üretiminde yüzde 4,5 oranını geçtiğini açıklamıştı.





Bu arada İran'ın nükleer anlaşma öncesi, yüzde 20 seviyelerine yaklaştığı ancak şu anda o seviyenin oldukça altında olduğu ifade ediliyor.





İran'dan yüzde 20 seviyesine çıkarız tehdidi





Bu arada İran, nükleer mutabakat kapsamında devre dışı bırakılan sentrifüjleri yeniden aktif hale getirme tehdidinde bulundu.





Yüzde 20 saflığa ulaşacak uranyum zenginleştirme faaliyetinin arttırılabileceği belirtilirken 60 günlük yeni, "İkinci Adım" uygulamasının devreye girdiği açıklandı.





Açıklama İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi'den gelmişti.





Arakçi, dün yaptığı açıklamada, "Bugün ilk 60 günün sonuna geldik. İsteklerimiz yerine getirilmediği için ikinci adımı uygulamaya koyuyoruz. İkinci adımda (nükleer anlaşmada) taahhüt ettiğimiz zenginleştirme oranı ve miktarına riayet etmeyeceğimizi ilan ediyoruz" ifadesini kullanmıştı.





Anlaşma İran'a 300 kilogramın üzerindeki uranyumu uluslararası piyasada satarak karşılığında doğal uranyum alabilme imkanı tanıyor.





İran ayrıca anlaşmaya göre, ağır su stokunu 130 tonun altında tutmak zorunda ve aşımı halinde ülke dışına çıkarmakla yükümlü bulunuyor.





Devrim Muhafızları Ordusu: Nükleer silah peşinde değiliz





Nükleer tartışmaların devam ettiği sırada bir açıklama da İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) geldi. DMO Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, "İran, nükleer silah peşinde değil ve tüm dünya da bunu biliyor." ifadelerini kullandı.





"Tüm dünya bizim nükleer silah sahibi olma niyetinde olmadığımızı bildiği halde neden bize karşı küresel bir yaptırım uyguluyorlar?" sorusunu yönelten Selami, "İşin gerçeği, bizi bilgi birikimimiz yüzünden cezalandırmaya çalışıyorlar. Nükleer silahların İslam'da yeri yok. İslam, kitle imha silahlarını asla onaylamaz." diye cevapladı.





Tümgeneral Hüseyin Selami, konuşması sırasında ABD'nin askeri ve politik anlamda gücünün azalmaya geçtiğini de iddia etti.