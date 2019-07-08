ODTÜ'de protesto: Yurt için '750 kavak ağacı' kesimi durduruldu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yerleşkesinde yeşil alana yurt yapılmasına karşı çıkan öğrencilerle polis arasında arbede yaşandı.





Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yapısının inşasında ağaçların kesilmesine itiraz eden eylemciler, bölgede yaklaşık iki aydır kurdukları çadırların kaldırılması talebini geri çevirdi.





Polisin biber gazıyla müdahale etmesi sonucu öğrenciler dağıldı ve ağaç kesim işlemi de başladı.





Bu noktada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Cumhuriyet Halk Partisi Ankara milletvekilleri devreye girdi.





Görüşmelerin ardından ODTÜ Rektörü Verşan Kök talimat vererek ağaç kesimini durdurdu.





ODTÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, üniversitede daha önce 45 bin nitelikli kavak ağacının kesildiği hatırlatılarak, yeni inşaat için 750 tanesinin daha kesileceği duyuruldu.





Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ODTÜ'deki yapı planıyla ilgili kazı izni ve inşaat ruhsatı olmadığını savundu.













ODTÜ: 45 bin nitelikli kavak ağacı kesildi





ODTÜ Rektörlüğü'nün yaptığı yazılı açıklamada daha önce üniversitedeki "yaklaşık 45 bin nitelikli kavak ağacı kesilerek satıldığı" belirtilerek buradan "önemli bir gelir elde edildiği" kaydedildi.





Öğrenci yurdunun ODTÜ ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü arasında 21 Mayıs 2018'de imzalanan protokol kapsamında yapılacağı ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "KYK yurdu için inşaatın yapılacağı bölgede kesilecek kavak ağacı yaklaşık 750 tanedir. Alınan yeni tedbirlerle alanın güney kesimindeki 4 bin metrekarelik arazi aynen korunacak olup bu bölümdeki yaklaşık 460 kavak ağacı kesilmeyecek. Bölgede kavak ağaçları dışında kalan toplam 40 ağaç ise korunacak. Bugüne kadar üniversitemizde yaklaşık 45 bin nitelikli kavak ağacı kesilerek satılmış ve üniversitemiz adına önemli bir gelir elde edilmiş olup ayrıca geçmişte çevre köy okullarında yakacak olarak kullanılmak üzere ücretsiz olarak devredilmiştir."





Rektörlük ayrıca yurda kapasitenin dolmaması halinde bile ODTÜ öğrencisi dışında öğrenci yerleştirilmeyeceği hatırlatıldı.





Mansur Yavaş ODTÜ Rektörü Kök ile görüştü





Polisin öğrencilere müdahalesi sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, ODTÜ Rektörü Kök ile görüştü.





Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada sorunu uzlaşı temelinde çözecekleri mesajı paylaştı: “Bugün ODTÜ’de yaşananlar üzerine rektör Sayın Mustafa Verşan Kök ile görüştük. Ankaralıları ve tüm kamuoyunu doğru bilgilendirecek ve sorunu çözüme kavuşturacak bir süreci karşılıklı uzlaşma ile sürdüreceğiz. Kamu vicdanını korumak için çabalarımız devam etmektedir”













CHP Milletvekili Gamze Taşçıer de yaptığı açıklamada bölgedeki inşaat çalışmasının mühürlenmesi işleminin takipçisi olacaklarını kaydetti.





ODTÜ'de yurt planı





ODTÜ’de Kavaklık adıyla bilinen 40 dönümlük arazinin 49 yıllığına KYK'ya devredilmesinin ardından öğrenciler yaklaşık iki ay önce alana giderek nöbet tutmaya başladı.





Bölgedeki ağaçların kesilmesine karşı çıkan öğrenciler, yurdun ağaçsız başka bir alanda yapılmasını talep ediyor.





(tr.euronews.com)





