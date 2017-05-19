Samanyolu Haber /Gündem / Uluslararası ajanslar, gelişmeyi 'acil' koduyla duyurdu /19 Mayıs 2017 12:03

Uluslararası ajanslar, gelişmeyi 'acil' koduyla duyurdu

Dünya basını 'Sözcü'ye operasyonu' nasıl gördü?

Uluslararası ajanslar, gelişmeyi 'acil' koduyla duyurdu


Sözcü gazetesine yönelik olarak başlatılan operasyonu dünya basını son dakika olarak duyurdu. Fransız AFP haber ajansı Sözcü’ye yönelik operasyonunu ‘acil’ koduyla dünyaya duyurdu.

İngiliz yayın kuruluşu BBC‘nin Türkçe servisi, “Sözcü gazetesine operasyon” başlığıyla verdiği haberde, Anadolu Ajansı’nın servis ettiği bilgilere yer verdi.

BBC Türkçe, sozcu.com.tr’de yer alan Sözcü avukatlarından Celal Ülgen’in şu ifadelerini de sayfaların taşıdı: “Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay’ın şu anda Sarıyer’deki evindeyim. Sabah yedi buçuktan itibaren arama ve el koyma kararı var. Güvenlik şubeden polisler evde arama yaptı. Şu anda araç aramasına geçiyorlar.”

İngiliz The Economist dergisinin Türkiye muhabiri Piotr Zalewski, haberi ilk olarak sosyal medya hesabından duyurdu.

Zalewski, İngilizce yazdığı mesajında, “Önce Cumhuriyet, şimdi Sözcü: Ultra-laik gazetenin, Türkiye’nin en çok satan üçüncü gazetesi, 4 yöneticisi hakkında (sahibi dahil) gözaltı kararı” ifadesine yer verdi.
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