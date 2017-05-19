'Batman'dan Savcı getirip gözaltı kararı verdirdiler'

Sözcü gazetesinin avukatı Celal Ülgen, “Hiçbir savcı suç unsuru görmediği için buna cesaret edemedi. Ama en sonunda Batman’dan gelmiş olan bir savcı arkadaş, eski Batman Savcısı, arama ve el koyma kararı veriyor” dedi.





Celal Ülgen şunları söyledi:





“El konulan Ipad'in imajı alınmadı”







“Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay’ın şu anda Sarıyer’deki evindeyim. Sabah yedi buçuktan itibaren arama ve el koyma kararı var. Güvenlik şubeden polisler evde arama yaptı. Şu anda araç aramasına geçiyorlar. Bir Ipad var el konulan. O Ipad’i götürecekler ancak benim bütün ikazlarıma rağmen imajı alınmadı. Aslında imaj almak polisin yararına bir şey. Kendi delilini kendisi yok ediyor. Bunu anlatamıyoruz ne yazık ki. Özellikle F... soruşturmalarında bu türlü imaj almadan yapılan el koyma daha sonra imaj alınmadığı için delil hükmünü kaybedecek. Bunu anlatmaya çalışıyoruz.





Her defasında savcı arkadaşlar, ben yetmiş sayfalık çok ayrıntılı ve fotoğraflarla savunma gönderdim, o savunmayı okudular. Hiçbir savcı suç unsuru görmediği için buna cesaret edemedi. Ama en sonunda Batman’dan gelmiş olan bir savcı arkadaş, eski Batman Savcısı, arama ve el koyma kararı veriyor. Arama kararının bir kopyasını istedim, gizlilik kararı nedeniyle bunun örneğini vermek istemediler. Arama kararı bu kapsamda değildir, bunun uyarısını yaptım.”





Soruşturma kapsamında gazetenin sahibi Burak Akbay, internet sorumlu müdürü Mediha Olgun, Mali İşler Müdürü Yonca Kaleli ve muhabir Gökmen Ulu hakkında gözaltı kararı bulunuyor.





Suçlamalar





Savcılığın talebi üzerine, sulh ceza hakimliğince,





-"Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek",

-"Cumhurbaşkanına fiili saldırıyı kolaylaştırmak" ve



-"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyanı kolaylaştırmak"

