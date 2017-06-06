O rektör, faturayı personele kesti

Denizli'de öğretmen eşi Derya Bağ'ı İslami İlimler Enstitüsü'ne sekreter olarak atayan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine eşinin devlet memurluğundan ve görevinden istifa etmesinin ardından toplam 11 kişiyi başka birimlerde görevlendirdi. Rektörün eşinin istifasının yetersiz olduğunu savunan CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı ise "Skandallarla anılan bir rektör istemiyoruz" dedi.





Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, asaleten göreve atandıktan kısa bir süre sonra Bereketli İmam Hatip Ortaokulu'nda öğretmen olarak görev yapan eşi Derya Bağ'ı, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan naklen atama ile kuruluş çalışmaları süren İslami İlimler Enstitüsü'ne enstitü sekreteri olarak atamış, atamanın basında yer almasının ardından yaptığı atamayı savunmuş ve eşini 'yetkin olduğu için söz konusu göreve atadığını' söylemişti.





Atamanın kamuoyunda ve sosyal medyada yoğun tepkiyle karşılanması üzerine YÖK Başkanı Prof. Dr.Yekta Saraç'ın atamanın iptalini istediği belirtildi ve dün Derya Bağ, atandığı görevden ve memuriyetten istifa etti.





PERSONELİN GÖREV YERLERİNİ DEĞİŞTİRDİ





Yaşanan gelişmelerin ardından Rektör Prof.Dr. Hüseyin Bağ'ın imzasıyla atama kararının yer aldığı resmi yazıya ulaşma olasılığı olan birimlerin yöneticilerinin görev yerleri değiştirildi. Pamukkale Üniversitesi Genel Sekreteri Tamer Ceylan, Genel Sekreter Yardımcısı Sevcan Kuran, Genel Sekreterlik'te görevli bir memur, Personel Daire Başkan Vekili Nevzat Adak, Basın ve Halkla İlişkiler Birimi Sorumlusu Derya Yüksel ve birimdeki diğer 6 personel ile birlikte toplam 11 kişi görevlerinden alındı. Genel Sekreterliğe Doç.Dr. Mehmet Ali Sarı, Genel Sekreter Yardımcılığı'na ve Personel Başkanlığı'na Yalçın Şenay getirildi.





Görevden alınan Genel Sekreter Buldan Meslek Yüksek Okulu'nda, Genel Sekreter Yardımcısı Sevcan Kuran Teknoloji Fakültesi'nde, Personel Daire Başkan Vekili Nevzat Adak ise Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde, Basın Birimi Sorumlusu Derya Yüksel ise İletişim Fakültesi'nde görevlendirildi. Görevden alınan Genel Sekreter Tamer Ceylan, Genel Sekreter Yardımcısı Sevcan Kuran ve birimde görevli memur hakkında da Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ tarafından idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.





'NEREDE BOŞ KOLTUK VARSA ORAYA KENDİSİNİ YAZMIŞ'





Bu arada Rektör Bağ'ın eşini atamasına yönelik tepkisini yazılı bir açıklamayla dile getiren CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı, rektörün eşinin istifasının yetmediğini, kendisinin de istifa etmesi gerektiğini savundu. Basmacı, "Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bağ, uhdesinde bulunan 23 görevin yanında bu kadar görev yetmezmiş gibi Pamukkale Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda genel müdür olarak da o koltukta oturuyor. Üniversitedeki görevlerine bakıldığında nerede boş koltuk varsa oraya kendisini yazmış. Bu görevlendirmeler para için mi? Bu kadar da aç gözlü olmayın. Memleketin tek akademisyeni siz misiniz? Siz ve eşinizden başka iş bilen insan yok mu da bütün görevler size veriliyor?" dedi.





'DENİZLİ'NİN ADINI LEKELEMİŞTİR'





Rektörlüğünün yanı sıra Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekilliği, Teknokent Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürüten Rektör Prof.Dr. Hüseyin Bağ'a istifa çağrısı yapan Basmacı, "Denizli gibi eğitim alanında kendisini ispat etmiş bir ilin anıldığı şekle bakın. Rektör Bağ, yurt genelindeki eğitim camiasında Denizli'nin adını lekelemiştir. Milli Eğitim Bakanı ve YÖK Başkanı bile çıkıp atamanın uygun olmadığını ifade etme ihtiyacı hissediyor. Derdiniz koltukları koruma telaşı mıdır? Yoksa Pamukkale Üniversitesi'nin eğitim kalitesini yükseltmek midir? Skandallarla anılan bir rektör istemiyoruz. Utanmadan, sıkılmadan Denizli'nin adını lekeliyorsunuz. Biz buna asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.





Rektör Bağ'ın Pamukkale Teknokent'ten ayda 9 bin 500 lira ücret aldığı da ileri sürüldü.