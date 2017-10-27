Uluslararası Af Örgütü Türkiye sorumlusuna tahliye yok









Kılıç’ın tutukluluğunun devamına karar verilmesi üzerine Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty bir açıklamada bulundu. Shetty açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





“Son 24 saat içinde, Türkiye’nin tutarsız adalet sisteminin iki yüzünü de görmüş olduk. Biri özgürlük kararı verirken, bir diğer mahkeme ise yine temelsiz suçlamalar söz konusu olduğu halde bu özgürlüğü reddetti.”





“Türkiye’de dün tahliyelerle adalete artan inanç, bugün ortadan kayboldu”





Shetty açıklamasını şöyle sürdürdü: “Tutuklu hak savunucularının dün gece tahliye edilmesi Türkiye’nin adalet sistemine olan inancı bir parça yeniden tesis etmişti. Bugün ise bu inanç ortadan kayboldu. Türkiye yetkilileri kamuoyu nezdinde, çeşitli imalar ve hiçbir dayanağı olmayan suçlamalar temelinde defalarca Taner Kılıç’ın peşinen suçlu ilan etmişti.Yönetim Kurulu Başkanı’mızın serbest bırakılması ve Türkiye’deki insan hakları savunucularına yönelik suçlamaların düşürülmesi için kampanya yürütmeyi hiç yılmadan sürdüreceğiz.”