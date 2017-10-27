Hollanda'da hükümet 7 ay sonra kuruldu









Yeni hükümet, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisi’nden (CU) oluşan 4 partili koalisyondan oluştu. 14 Ekim 2010 tarihinde Rutte 1 hükümeti iş başına gelmişti. Daha sonra dönemin kraliçesi Beatrix tarafından Rutte 2 hükümeti onaylanmıştı. Rutte 3 hükümeti ise Beatrix’in oğlu Kral Willem Alexander’ın onayı ile resmen kurulmuş oldu. Yeni hükümetin bakanlar ve devlet sekreterleri yemin ederek görevlerine başladı.





YENİ KABİNE ÜYELERİ





Hollanda’da yeni kurulan 4’lü koalisyon hükümetinde bakanlıklar şu şekilde oluştu: Mark Rutte, Başbakan – VVD, Halbe Zijlstra (48), Dışişleri Bakanı – VVD, Eric Wiebes (54), Ekonomik İşler ve İlklim – VVD, Wopke Hoekstra (42), Maliye Bakanı – CDA, Ank Bijleveld Savunma Bakanı – CDA, Sander Dekker, Güvenlik ve Adalet – VVD, Carola Schouten, Tarım Bakanı – CU, Hugo de Jonge, Sağlık, Refah ve Spor Bakanı – CDA, Ingrid van Engelsboven, Eğitim bakanı D66 ve Kajsa Ollongren, içişleri bakanı, D66.





EN GEÇ KURULAN HÜKÜMET OLDU





15 Mart 2017 Hollanda Temsilciler Meclisi Seçim sonuçlara göre, hiçbir parti tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamamıştı. Hollanda’da 1977’deki seçimin ardından hükümet 208 günde kurulmuş, 2012’de ise 54 günde hükümet kurulmuştu. 15 Mart 2017 seçimlerinin ardından 4’lü koalisyon partilerinin (VVD, CDA, D66 ve CU) kuracağı hükümetin 26 Ekim tarihinin belirlenmesinin ardından en geç kurulan hükümet olarak tarihe geçmiş oldu.