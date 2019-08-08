Uluslararası Af Örgütü ABD için seyahat uyarısı yaptı





“Uluslararası Af Örgütü, ABD’ye seyahat tavsiyesiyle dünya çapında herkesi dikkatli olmaya çağırıyor.” ifadesine yer verilen metinde, bu ülkeyi ziyaret edenlerin “bir acil durum planlaması” yapması tavsiyesi de yer aldı.







Uyarının gerekçesi, “Bu seyahat tavsiyesi ABD’de devam eden yüksek düzeyde silahlı şiddet ışığında yapılmıştır.” ifadeleriyle açıklandı.





Uyarıda, ABD’yi ziyaret edeceklerden “daima müteyakkız” olmaları ve ülkede her yerde silah bulanabileceğinin hatırlanması istendi.





ABD’ye gideceklere kalabalık yerlerden, özellikle de kültürel etkinliklerden, ibadethanelerden, okullardan ve alışveriş merkezlerinden uzak durmaları tavsiyesinde bulunuldu.





ABD’ye gideceklerin yerel barlarda, gece kulüplerinde ve kumarhanelerde de dikkatli olmaları istendi.





Uyarı metninde “Ziyaretçiler cinsiyetlerine, ırklarına, geldikleri ülkeye, etnik arka planlarına ve cinsel yöneliminlerine bağlı olarak silahlı şiddetin hedefi olmak bakımından daha yüksek risk altında olabilirler ve buna göre plan yapmalılar.” değerlendirmesine yer verildi.





ABD’nin de uluslararası insan hakları hukukuna göre ziyaretçilere silahlı şiddet karşısında koruma sağlama yükümlülüğü olduğu hatırlatılan metinde, ABD’nin bu sorumluluğunu yerine getirmek için harekete geçmediği kaydedildi.





ABD'de geçen hafta Dayton ve El Paso kentinde meydana gelen saldırılarda 31 kişi hayatını kaybetmişti.